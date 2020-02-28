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Dua Lipa’nın bikinili pozu bir buçuk ay sonra gündem oldu
Dua Lipa’nın bikinili pozu bir buçuk ay sonra gündem oldu
Ünlü şarkıcı Dua Lipa ve sevgilisi Anwar Hadid, ocak ayında Miami'ye tatile gitmiş ve ikilinin romantik görüntüleri gündem olmuştu. Aradan geçen bir buçuk ay sonra ise, ünlü şarkıcının Photoshop'lu fotoğrafları sosyal medyanın diline düştü.
Magazin 28 Şubat 2020 - 07:59

Dünyaca ünlü top modeller Bella ve Gigi Hadid’in erkek kardeşleri Anwar Hadid ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın, tatilde çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündeminde.

Solda, Dua Lipa’nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, sağda ise Backgrid USA’in servis ettiği fotoğraf…

Ocak ayında sevgilisi ile Miami’ye tatile giden Lipa, burada güneşin, denizin ve aşkın adeta tadını çıkardı. Bu anları ise sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. Ne var ki, Lipa’nın bir buçuk ay sonra fotoğraflarında Photoshop yaptığı ortaya çıktı. Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf ile basının servis ettiği kareler arasında dağlar kadar fark olunca, haliyle sosyal medyanın da diline düştü…

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