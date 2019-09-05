Dua Lipa ünlü marka için koleksiyon hazırladı

Dua Lipa, yurtdışında oldukça ünlü olan Pepe Jeans için özel bir kapsül koleksiyon hazırladı. "Bu koleksiyonla gerçekten gurur duyuyorum" diyen Lipa'nın kampanya çekimleri ise yürek hoplattı...

Son günlerde müziği dışında, Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar Hadid ile olan birlikteliği ile gündemde olan ünlü şarkıcı Dua Lipa, Pepe Jeans için özel bir koleksiyon hazırladı.

Fotoğrafları arkadaşı Inez and Vinoodh çekimlerinde oldukça seksi pozlar veren Lipa, fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Yüzbinlerce beğeni ve binlerce yorum alan Lipa “Bu koleksiyonla gerçekten gurur duyuyorum” dedi.

Daha çok denim parçalardan oluşan koleksiyonda aynı zamanda parti temalı kıyafetler de görmek mümkün. Dua Lipa x Pepe Jeans koleksiyonunun her bütçeye hitap etmesi için fiyatları da oldukça makul tuttukları söyleniyor…

