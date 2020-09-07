Düğün Dernek filminin oyuncuları kimler? İşte filminin konusu…

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı Düğün Dernek filmi, gösterime girdiği ilk üç günde 572.838 biletli seyirci tarafından izlendi. 2013 yapımı olan Düğün Dernek filmi, 12 hafta boyunca 6 milyon 600 bin 893 seyirci sayısına ulaşarak, Türk sinemasının 'en çok izlenen filmi' unvanına sahip oldu.

Usta oyuncuların bir araya geldiği Düğün Dernek filmi bu akşam komedi sevenlerin karşısına çıkıyor.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN KONUSU

Sivas’ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail’in oğlu Tarık yurt dışından dönüş yapar. Bu dönüş ilk başta herkes tarafından memleket hasreti olarak yorumlansa da gerçek daha farklıdır. Tarık Letonya’da çalıştığı sırada Marika adında bir kızla beraberdir. Tarık’ın Letonya’da çalışabilmesi için de tek şart Marika ile evlenmesidir. Babasının rızasını almak için gelen Tarık’a, İsmail düğün yapma kararı alır. Ancak bu evlilik kararı çok hazırlıksız bir zamanda gelmiştir. Ancak İsmail oğluna düğün yapmayı bir gurur meselesi yaparak, Tüpçü Fikret, Çetin ve köyde görevli öğretmen Saffet’i toplayarak maddi imkansızlıklarla 10 gün içerisinde görkemli bir düğün yapma telaşı içerisine düşer.

Fikret, ilk önce Sivas’ta tanıdığı bir otel sahibi olduğunu söyleyerek düğün mekanının otel olacağı sözünü verir. Fakat işler sanıldığı kadar kolay olmaz. Düğünün köy meydanında mütevazı bir şekilde yapılması için hazırlıklar başlar. Her şey yolunda gidiyor gibi görünse de, düğün gecesi gelin devenin sırtında kaybolur. Düğün esnasında başlarına istenmeyen birçok komik olay gelir. Bu sırada ise Letonya’dan gelinin gerçek nişanlısı mafyası ile birlikte düğünü basar.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI

– Ahmet Kural

– Murat Cemcir

– Rasim Öztekin

– Devrim Yakut

– Barış Yıldız

– Emel Sayın

– Sırrı Süreyya Önder