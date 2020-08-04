Düğün Dernek Sünnet 2 konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek 2 nerede çekildi?

Düğün Dernek 2 Sünnet nerede çekildi ve oyuncular kimler? Düğün Dernek ilk fimin ardından 2. filmde de oyuncu kadrosunu korumayı başararak başrolünde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in seyircilerin karşısına çıktı. 2015 yılında vizyona giren film 6 milyon kişi tarafından izlendi. Sinema ardından televizyonlarda da gösterilmeye başlanan Düğün Dernek 2 filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Düğün Dernek 2 sinemada milyonlarca kişi tarafından izlenmesinin ardından televizyonda da yüksek reytinglerle izlenmeye devam ediyor. Düğün Dernek Sivas'ta ve izleyiciler Düğün Dernek 2 Sünnet nerede çekiliyor sorusunun yanı sıra konusu ve oyuncuları da merak ediyor…

DÜĞÜN DERNEK 2 NEREDE ÇEKİLDİ

Düğün Dernek filmi Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın hem TV işlerinde hem de sinema projelerinde sık sık ziyaret ettikleri Sivas’ta ve Erzincan’da yapıldı. Çekimler için Erzincan’ın Kemaliye ilçesi seçildi. BKM şirketinin yapımı olan Düğün Dernek filminin bazı sahneleri de Sivas’da çekildi. Düğün Dernek 2 filminin çekimleri de tıpkı ilk film gibi Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde gerçekleştirildi.

DÜĞÜN DERNEK 2 KONUSU

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır! Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak! İlki 2013’te seyirciyle buluşan ve gişe rekorları kıran Düğün Dernek’in devam filmi olan yapımın yönetmenliği yine Selçuk Aydemir’e ait. Filmin başrollerini ilkinde de olduğu gibi Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşırken kadroda kendilerine eşlik eden diğer isimlerse Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever.

DÜĞÜN DERNEK 2 FİLMİ OYUNCULARI

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir, 1976 yılında Tokat’ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun oldu. 2001 yılından beri İstanbul'da yaşayan Murat Cemcir’in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir’in Wing Chun’dan dereceleri vardır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni topladı. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında “Kardeş Payı” adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. “Düğün Dernek 2: Sünnet” sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural’la paylaştığı ‘Ailecek Şaşkınız’ filminde rol aldı. Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 2018 yapımı filmi ‘Ahlat Ağacı’nda rol aldı.

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde, emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT’de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating’lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir’in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV’de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaştı.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan “Kardeş Payı” dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan “Düğün Dernek 2: Sünnet” filminin başrollerini yine Murat Cemcir le paylaşmaktadır.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Oyuncu Pelin Öztekin’in babasıdır. İstanbul’daki Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, ve Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro' da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Hasan Efendi’nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.

1992 – 1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı “2071′ de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Öztekin, TRT’ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

İNAN ULAŞ TORUN KİMDİR?

İnan Ulaş Torun, Türk oyuncu. Sinema ve TV dizilerinde oynamaktadır. 2005 yılında atv’de yayınlanan Beyaz Gelincik isimli dizide oynadığı Zeki karakteri ile tanınmıştır. Bunun öncesinde Sırlar Dünyası ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerde de oynamıştır.