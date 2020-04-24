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Dünün çocukları bugünün ünlü sanatçıları oldu! İşte Nurgül Yeşilçay’dan Dilan Çiçek’e, Furkan Andıç’tan Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin’e ünlü isimler…
Dünün çocukları bugünün ünlü sanatçıları oldu! İşte Nurgül Yeşilçay’dan Dilan Çiçek’e, Furkan Andıç’tan Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin’e ünlü isimler…
Ekranların tanıdık simaları, çocukluk halleriyle karşımızda. Burcu Özberk’ten Nurgül Yeşilçay’a, Dilan Çiçek Deniz, Yağmur Tanrısevsin, Aslı Bekiroğlu gibi ünlü isimler 23 Nisan kutlaması videosunda yer aldı...
Magazin 24 Nisan 2020 - 09:42

Dizi ve filmlerin aranılan oyuncuları, tanımakta zorlanacağımız çocukluk halleriyle karşımızda. Aralarında Burcu Özberk'ten Nurgül Yeşilçay'a, Dilan Çiçek Deniz'den Ebru Akel, Emre Karayel, Devrim Yakut, Yağmur Tanrısevsin, Yusuf Çim, Furkan Andıç ve Yurdaer Okur'a kadar onlarca ünlü oyuncu bağlı oldukları Icon Ajans'ın 23 Nisan kutlama videosunda bu kez çocukluk halleriyle yer aldı.

Afili Aşk dizisinin Ayşe'si, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı, Kuruluş Osman'ın Balgay'ı, Tutunamayanlar'ın İrem'i, Hakan Muhafız'ın Zeynep'i, Çukur'un Sena'sı Erkenci Kuş'un Leyla'sı ve daha niceleri… Onlar çocukluk hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmediler. Yılmadan, zorlukları aşarak, hayalerinin peşinden koşan ve bugün televizyon dizileri ile sinema filmlerinde başrol oyuncusu olan ünlüler 23 Nisan'da günümüz çocuklarına esin kaynağı olmak için çocukluk fotoğraflarıyla bir araya geldiler.

Serhat Kılıç

Nurgül Yeşilçay

Hazar Ergüçlü

Furkan Andıç

Dilan Çiçek Deniz

Deniz Uğur

Burcu Özberk

Aslı Tandoğan

Aslı Bekiroğlu

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