Duygu Köseoğlu kimdir? Duygu Köseoğlu aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Twitch üzerinden yaptığı yayınlarla ünlü olan Duygu Köseoğlu, paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, Duygu Köseoğlu kimdir araması yapmaya başladı. İşte Türkiye’deki en ünlü Twitch yayıncılarından biri olan Duygu Köseoğlu’nun hayatı…

Twitch üzerinden yaptığı oyun yayınlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Duygu Köseoğlu'nun, İnstagram üzerinden yaptığı paylaşım olay oldu. Paylaşılan fotoğrafla birlikte, ünlü yayıncının aile işi şiddet gördüğü iddia edildi. İşte Duygu Köseoğlu'nun hayatı…

DUYGU KÖSEOĞLU KİMDİR?

Duygu Köseoğlu, 1994 yılında dünyaya geldi. Kandilli Kız Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Duygu Köseoğlu İstanbul doğumludur. Bilgisayar oyunlarının küçüklüğünden beri kaçış noktası olduğunu söyleyen Duygu Köseoğlu, şimdi de bilgisayar oynayarak Youtube’da ve Twitch platformlarında yayınlar yapmaktadır. Duygu Köseoğlu, vokal koçu müzisyen Onur Turgut ile evlidir.

