Ebru Gündeş, Reza Zarrab’la tüm bağlarını koparıyor! Yalıdan villaya çıkıyor…

Yıllar önce 25 milyon liraya alınan ve yalıda eşi Reza Zarrab'ın tadilat yapması sebebiyle hakkında dava da açılan Ebru Gündeş bir süredir uzak kaldığı yalısından temelli taşınma kararı aldı. Gündeş'in Kemerburgaz'a taşınacağı iddia edildi.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Kanlıca’daki ikiz yalısından taşınmaya karar verdi.180 derece Boğaz manzaralı yalıda 9 yaşındaki kızı Alara ile birlikte yaşayan Gündeş, Kanal D’de yayınlanan 2. sayfa’nın haberine göre; yıllar önce 25 milyon TL’ye alınan yalıyı tamamen boşaltıyor. Ebru Gündeş rotayı Kemerburgaz’a çevirdi. Gündeş’in orman içindeki yeni villasının değeri ise yaklaşık 13 milyon TL.

DAVA SÜRECİNDE YALIYI EŞİNE DEVRETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Beykoz Kanlıca’daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla iş adamı Reza Zarrab ve eşi Ebru Gündeş’e dava açılmıştı. Ebru Gündeş savunmasında, “Suça konu edilen Kanlıca Mahallesi’nde 4 ve 5 parseller üzerindeki 2 yalıyı eşim Reza Zarrab yaklaşık 6 yıl önce satın almıştı. Bu yalılardan 5 parsel üzerindeki benim adıma tapuda kayıtlıydı. Bu yalılar üzerinde gerçekleştirilen tadilatlar, eşim tarafından yaptırılmıştır. Benim bir ilgim bulunmamaktadır. Ben sonradan yalıyı eşime devrettim. Şu an benim üzerime değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim” demişti.

EŞİNİN KEMERBURGAZ’DAKİ VİLLASINDA KİMSE YAŞAMIYOR

Magazin programında yapılan haberde, Ebru Gündeş’in Reza Zarrab’ın yıllar önce Kemerburgaz’da 7 milyon liraya satın aldığı villasına da çıkabileceği söylendi. Ancak bu villanın uzun süredir kullanılmadığı biliniyor. Gündeş’in tadilat ve dekorasyon için 2 milyon liradan fazla harcanan villayı tercih etmemesi ise bu taşınmayla birlikte eşiyle olan tüm bağını koparmak istediği şeklinde yorumlandı.