Ebru Gündeş yalı davasında beraat etti

Beykoz Kanlıca'daki yalısında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru Gündeş hakkında 11 Mart 2019'da Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verilmişti.

YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Yerel mahkemenin kararının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Dairesi, yerel mahkemenin Gündeş hakkında verdiği beraat kararını onadı.

Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını kaydeden Ceza Dairesi, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunun anlaşıldığını belirterek, oy birliği ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararı kesinleşmiş oldu.

DOSYASI AYRILAN ZARRAB'IN DAVASI SÜRÜYOR

Tadilatı yapan Hakkı Süha Gökdemir de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Öte yandan mahkeme 2017 yılındaki duruşmada, sanık Reza Zarrab'ın uzun süredir ABD’de bulunduğu ve savunmasının ancak uluslararası istinabe yoluyla alınabileceği, bu sürecin de savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesiyle, sanıklar Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in dosyası ile sanık Reza Zarrab'ın dosyası ayrılmıştı.

ŞİKAYETÇİ SAĞ: TAPU SAHİPLERİNİN İZNİ OLMADAN TADİLAT YAPILABİLİR Mİ?

SÖZCÜ'nün 31 Mayıs 2015 tarihli haberi sonrası kanuna aykırı tadilat yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi olan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ karara ilişkin şunları söyledi: “Yargı kararlarına saygımız sonsuz ancak bina korunması gereken tarihi eser. Binada yapılan izinsiz uygulamalar tespit edildi. Teknik sorumlu 1 yıl 8 ay ceza aldı ancak bu kaçak eklentiler yapılırken tapu sahipleri bunları görmediler mi, onların izni olmadan yapılabilme imkanı var mı?”

DAVANIN GEÇMİŞİ

SÖZCÜ’nün haberinin ardından tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.

Davayı 11 Mart 2019 tarihinde karara bağlayan mahkeme, sanık Gökdemir’i 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, Ebru Gündeş Sarraf’ın beraatine karar vermişti.

Ayrıca mahkeme, ABD’de bulunduğu için Rıza Sarraf’ın ifadesini alamamış, bu nedenle Rıza Sarraf’ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir’in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.

İlginizi Çekebilir Ebru Gündeş: ‘Her şeyi Reza yaptı'