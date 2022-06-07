Ebru Gündeş’in yeni aşkıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Şarkıcı Ebru Gündeş'in bir süredir birlikte olduğu konuşulan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile samimi bir fotoğrafı ortaya çıktı. Gündeş'in sevgilisinin kendisinden 19 yaş küçük olduğu ve birbirlerine daha yakın olmak için aynı siteye taşındığı öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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11 yıllık eşi ve kızı Alara’nın babası Reza Zarrab’dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş’in (47) bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw (28) ile samimi bir fotoğrafı sosyal medyaya sızdı.

VİLLASININ KARŞISINA TAŞINDI

Iraklı iş insanının, Ebru Gündeş’e yakın olmak için oturduğu villanın karşısına taşındığı ve şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmadığı, hep ön planda izlediği de konuşulanlar arasında.

İŞTE AŞKTAN İLK KARE:

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