Ebru Yaşar: “Maddiyatın girdiği işler, çıkara döner”
Ebru Yaşar, yaşanan hediye krizine dair çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yaşar, “Demet bana pahalı hediyeler almasın. Küçük şeyler beni mutlu eder. Keşke baştan öyle servet değerindeki saate tenezzül etmeselerdi, maddiyatın girdiği işler, çıkara döner” ifadelerini kullandı.
YENİ ŞARKISI RAĞBET GÖRDÜ
Ebru Yaşar, 2017 yılında çıkardığı ‘Haddinden Fazla’ albümü ve albümdeki ‘Ben Ne Yangınlar Gördüm’ coverı'yla başarıdan başarıya koşmuştu. Yaşar şimdi de sözü ve müziği Feridun Düzağaç’a ait olan ‘Alev Alev’i yorumladı. Yaşar’ın önceki hafta dijital platformlarda yayınlanan yeni teklisi, yaklaşık olarak 1 milyon kişi tarafından dinlendi.