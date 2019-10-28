Ebru Yaşar: “Maddiyatın girdiği işler, çıkara döner”

Demet Akalın ve yakın arkadaşları olan Berkay–Özlem Ada Şahin çifti arasında hediye saat krizi çıkmış, taraflar birbirleri hakkında sert açıklamalar yapmıştı. Şarkıcı Ebru Yaşar, yaşanan hediye krizine dair bir açıklamada bulundu.

Ebru Yaşar, yaşanan hediye krizine dair çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yaşar, “Demet bana pahalı hediyeler almasın. Küçük şeyler beni mutlu eder. Keşke baştan öyle servet değerindeki saate tenezzül etmeselerdi, maddiyatın girdiği işler, çıkara döner” ifadelerini kullandı.

YENİ ŞARKISI RAĞBET GÖRDÜ

Ebru Yaşar, 2017 yılında çıkardığı ‘Haddinden Fazla’ albümü ve albümdeki ‘Ben Ne Yangınlar Gördüm’ coverı'yla başarıdan başarıya koşmuştu. Yaşar şimdi de sözü ve müziği Feridun Düzağaç’a ait olan ‘Alev Alev’i yorumladı. Yaşar’ın önceki hafta dijital platformlarda yayınlanan yeni teklisi, yaklaşık olarak 1 milyon kişi tarafından dinlendi.

