Ece Erken: Saftirik bir çocukluğum oldu

Ece Erken: Saftirik bir çocukluğum oldu

Sunucu Ece Erken, sosyal medyada eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününe özel bir kare ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Yaşadığı yasak aşk sonrasında son derece sıkıntılı günlerden geçen Ece Erken, bu süre zarfında dostlarından ve çocuğundan destek alıyor. Sosyal medya hesabını yaşadığı zor günlere rağmen aksatmayan Ece Erken, bu defa da TBT paylaşımı ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Sosyal medyadan eski fotoğrafların paylaşıldığı gün olan perşembeyi boş geçmeyen Erken, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü ve şu satırları paylaştı:

“Biraz tombiş, biraz safitirik bir çocukluğum oldu. Babam subay olduğundan oradan oraya sürüklendik, gerçek dostum olamadı, zaman el vermedi. Ama şu son zamanlarda o kadar güzel dostlar edindim ki.. evladımın varlığına, sevdiklerimin sağlığına, kullanılmayan gerçek dostluklara şükürler olsun”