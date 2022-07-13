Ece Erken vefat eden eşinin doğum gününü kutladı: Keşke son kez…

Sunucu Ece Erken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

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Sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu’nun doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından eşiyle çektirdiği fotoğrafları yayınlayan Erken, paylaşımına şu notu düştü:

* Bugün 13 Temmuz… Canım eşimin doğum günü. Hayat ne kadar devam ediyor gibi görünse de korkunç bir boşluk var içimde ve hiçbir zaman geçmeyecek bir boşluk…

* Çok özlüyorum… Birlikte yaptığım şeylerde artık tek başımayım, aslında ölüm geride kalanlar için… Keşke son kez sarılabilseydim… O kadar çok keşkem var ki ne söylesem hep eksik…

* Hasretle, özlemle anıyorum Şafak’ımı… İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin gibi adam gibi adamı tanımışım. Beni eksik bırakıp gittin Şafak’ım, elbet kavuşacağız” ifadesini kullandı.

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