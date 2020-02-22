Ece Erken’in sahte hesapları ifşa oldu
Ece Erken’in popüler fotoğraf paylaşım programı Instagram ile imtihanı devam ediyor. Ece Erken, sunuculuğunu yaptığı magazin programında telefon ekranından bir görüntü göstermek isterken yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin görünmesine neden oldu.
ECE ERKEN YANLIŞLIKLA KENDİNİ İFŞA ETTİ!
Orijinal hesabının altında ‘maceraci, ‘sezaikk’, askkkkkk’ gibi sahte hesapların olduğu görülen Ece Erken, sosyal medyanın da diline düştü.
Daha önce de fake hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, söz konusu görüntülerin ardından Twitter’da gündem oldu.