Ece Erken’in sahte hesapları ifşa oldu

Sıklıkla kendisine mesaj ve yorum atan sahte hesaplardan şikayet eden ve hatta T.C. kimlik numarası, ile hesap alınmasını gerektiğini vurgulayan sunucu Ece Erken, canlı yayında ifşa oldu. Yaptığı hatayı kısa sürede anlayan Erken, ekranda kısa süreli panik yaşadı.

Ece Erken’in popüler fotoğraf paylaşım programı Instagram ile imtihanı devam ediyor. Ece Erken, sunuculuğunu yaptığı magazin programında telefon ekranından bir görüntü göstermek isterken yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin görünmesine neden oldu.

ECE ERKEN YANLIŞLIKLA KENDİNİ İFŞA ETTİ!

Orijinal hesabının altında ‘maceraci, ‘sezaikk’, askkkkkk’ gibi sahte hesapların olduğu görülen Ece Erken, sosyal medyanın da diline düştü.

Daha önce de fake hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, söz konusu görüntülerin ardından Twitter’da gündem oldu.