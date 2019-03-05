Ece Seçkin’den Selami Şahin üzerine satırlar…

Geride bıraktığımız akşam seyirci karşısına çıkan şarkıcı Ece Seçkin burada Selami Şahin ile düet yapma fırsatı buldu. Seçkin, bu düet sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İşte o satırlar:

“Büyük ustayla sahneye çıkmak şu 5 senelik kısacık kariyerime sığdırdığım en önemli ‘an'lardan biriydi. Onları yakından tanıyınca mütevaziliklerine, sanata ve hayata bakış açılarına, profesyonelliklerine hayran kalıyorsunuz. Gerçek sanat yapıp ego'larından nasıl arındıklarına şahit oluyorsunuz. ‘Efsane’ denilebilecek kişilerin ‘efsaneyim’ diyen kişilere göre ne kadar tüketilmeye ve tüketmeye mahkum olmadıklarını görüp onlar gibi olmak istiyorsunuz… Selami Baba'yla 1 düet yoluma ışık tutmaya yetti.Bana bu fırsatı sunduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız…”