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Eda Ece sevenlerinin sorularını yanıtladı
Eda Ece sevenlerinin sorularını yanıtladı
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde ‘Yıldız’ karakterine can veren Eda Ece, sosyal medya sayfasından kendisine gelen soruları yanıtladı.
Magazin 10 Eylül 2020 - 08:56

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Eda Ece, takipçilerinin Instagram hesabından kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

BEĞENDİĞİ OYUNCULARI AÇIKLADI

Yasak Elma ile ekrana dönen Eda Ece, “En beğendiğiniz erkek yıldız kim?” sorusuna, “Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Onur Saylak, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve ekranda enerjisini sevdiğim Kerem Bürsin'i sayabilirim” cevabını verdi.

ÇOK FAZLA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM

Oyuncu, bu zamana kadar çok fazla hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Sosyal medyada hayranlarıyla dertleşen ünlü isim Eda Ece, “Ama kimseye kızamayız bu hayatta çünkü hayat zordur, insan olmak zordur. Hata yapmamak mümkün mü? Yüreği iyi insan tamamdır. Onu da hemen anlarım” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 09:16 - 10.09.2020
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