Eda Ece’nin çağrısına Sağlık Bakanlığı’ndan yanıt

Başarılı oyuncu Eda Ece, yanında çalışan yardımcısının epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım talep etti. Bakanlık, ünlü oyuncunun çağrısını yanıtsız bırakmadı.

Yasak Elma oyuncusu Eda Ece, kendisine yardımcı olan çalışanın epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için Sağlık Bakanlığı’ndan yardım istedi.

Eda Ece, Twitter hesabından, “Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hastası. İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurtdışından ilaç gelemiyor. 55 gün olmuş. Doktoru eldeki ilaçları vermiş bitmiş, bir süredir tamamen ilaçsız kaldı” yazdı.

HIZLI YANIT İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Bakanlık, bu tweet üzerine hızlıca dönüş yaptı ve hastanın iletişim bilgilerini talep etti.

Sağlık Bakanlığı’nın hızlı geri dönüşü sonrası Ece bir paylaşım daha yaptı ve şöyle dedi: “Hızlı cevabınız için sağlıklı çözüm yürekten teşekkür ederim. Ve bu tweetin görülmesi için paylaşan buradaki insanlara da teşekkür ederim. Umarım bir an önce hallolur.”





