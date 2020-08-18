Eda Özerkan kimdir? Eda Özerkan nereli, kaç yaşında?

Eda Özerkan, 1984 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisiyle geçen Eda Özerkan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Eda Özerkan nereli ve kaç yaşında?

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Elif karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Eda Özerkan hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Eda Özerkan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

EDA ÖZERKAN KİMDİR?

Eda Özerkan, 11 Mart 1984 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Lise döneminde resim ve dans eğitimi aldı. Lise eğitiminin ardından mankenlik yapmaya başlayan Özerkan, reklam ve kliplerde oynamaya başlamıştır. 2007 yılında Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi almıştır.

Tarkan‘ın “Dudu” şarkısının, Hakan Peker‘in “Veda Busesi” şarkısının klibinde oynadı. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Cansel karakteriyle yaşamış, daha sonra, Pars: Kiraz Operasyonu, Adanalı, Aşk-ı Memnu, Girdap, Firar ve Kertenkele gibi yapımlarda rol almıştır.

2014 yılının Mart ayında Star TV’de yayınlanan Survivor’da, ünlüler takımında yer alan Eda Özerkan 2016 yılında oyuncu Timur Acar ile evlenmiştir. Özerkan'ın bu evlilikten Eliz isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Eda Özerkan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

Kertenkele (Selin) – 2014-2016

Firar (Elif) – 2011

Girdap (Zeynep) – 2008

Aşk-ı Memnu (Elif) – 2008

Adanalı (Nazlı) – 2009-2010

Pars: Kiraz Operasyonu (Füsun) – 2006

Cennet Mahallesi (Cansel) – 2004