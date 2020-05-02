Eda Taşpınar, 40. yaşını evde kutladı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, karantina günlerinde paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Corona virüsünden korunmak için ev karantinasında olan Taşpınar, 40. yaşına da evinde girdi.

40. YAŞINI SOSYAL MEDYADAN KUTLADI

Taşpınar, doğum gününü de kırmızı elbisesiyle iki tane ilginç fotoğraf paylaştı. Taşpınar’ın bol dekolteli paylaşımında ise “40 oldum ve kendimi harika hissediyorum” dedi.

Evdeyken bile bronzluğunu koruyan ve evinin çatısında da güneşlenmekten vazgeçmeyen Taşpınar’ın paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni geldi.