Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi
Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi
Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimler arasında olan Eda Taşpınar, yaptığı bikinili paylaşımlarla beğeni topluyor. Fit vücudunu cesur bikinilerle sergilemekten çekinmeyen Taşpınar son paylaşımında Tarzan göndermesi yaptı.
Magazin 8 Temmuz 2020 - 12:55

Corona virüsü salgını nedeniyle yaz mevsiminin ilk haftalarını evinde geçirmek zorunda kalan Eda Taşpınar, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Pek çok ünlü isim gibi tercihini Alaçatı’dan yana kullanan Eda Taşpınar, bolca bikinili fotoğraf paylaşıyor.

Bu karelerin altına düştüğü notlarla kimi zaman takipçilerine hayatı sorgulatan Taşpınar, hesabından yaptığı son paylaşıma Tarzan’ın kız arkadaşına göndermede bulunarak “Jane ormanda” notunu düştü.

Etiketler