Efsane Odağ kimdir? Efsane Odağ nereli ve kaç yaşında?

Efsane Odağ, 1986 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Unutma Beni dizisi ile gerçekleştiren Efsane Odağ hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Efsane Odağ nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Afet karakterini canlandıran Efsane Odağ hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Efsane Odağ kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

EFSANE ODAĞ KİMDİR?

Efsane Odağ, 1986 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur. Kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan Unutma Beni isimli dizi ile geçmiştir.

Bugüne kadar Unutma Beni, Kırkbeşlik Program, Yol Ayrımı, Aramızda Kalsın, Acı Aşk, Familya, Meryem ve Avlu gibi bir çok projede rol alan Efsane Odağ, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Afet karakterine hayat vermektedir. Efsane Odağ, 1.68 metre boyunda ve 50 kilodur.

Efsane Odağ'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ramo (Afet) (TV Dizisi)

2019 – Avlu (Yonca) (TV Dizisi)

2017 – Meryem (Zeliş) (TV Dizisi)

2016 – Familya (TV Dizisi)

2015 – Acı Aşk (TV Dizisi)

2014 – Aramızda Kalsın (TV Dizisi)

2013 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2012 – Kırkbeşlik Program (TV Programı)

2011 – Unutma Beni (TV Dizisi)