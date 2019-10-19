Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz kaç yaşında?
Ekin Mert Daymaz, Not Defteri dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. Asıl çıkışını Çilek Kokusu dizisiyle yapıp büyük bir hayran kitlesi kazandı. İşte Ekin Mert Daymaz’ın hayatı…
EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?
2 Aralık 1990 yılında Hollanda'nın Arnhem şehrinde dünyaya gelen Ekin Mert, aslen Sivaslı'dır. Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.
Not Defteri, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel, Kırlangıç Fırtınası, Payitaht Abdülhamid, Ağlama Anne, Aşktroloji, Prangalı Yarim dizi ve filmlerinde rol almıştır.
Bir dönem katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur.