Elif Çakman kimdir? Elif Çakman nereli ve kaç yaşında?

Elif Çakman, 1978 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Geniş Zamanlar isimli dizi ile geçen Elif Çakman hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Elif Çakman nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Zümrüdüanka dizisinde Nevcihan Demirkan karakterini canlandıran Elif Çakman hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Elif Çakman kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ELİF ÇAKMAN KİMDİR?

Elif Çakman, 9 Mayıs 1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde tamamlamıştır. 2007 yılında rol aldığı Geniş Zamanlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Elif Çakman; Tatlı İntikam, Kocamın Ailesi, Ulan İstanbul, Galip Derviş, Benim İçin Üzülme, Yalan Dünya, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Devam Ediyor ve Yerden Yüksek dizilerinde rol almıştır.

Elif Çakman, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Nevcihan karakterine hayat vermektedir. Elif Çakman, 1.68 metre boyunda, 60 kilo ve Boğa burcudur.

Elif Çakman’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zümrüdüanka (Nevcihan) (TV Dizisi)

2019 – Kardeş Çocukları (Kevser) (TV Dizisi)

2017 – Çoban Yıldızı (Şerife) (TV Dizisi)

2016 – Tatlı İntikam (Havva) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Cemile) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (TV Dizisi)

2010 – Yerden Yüksek (TV Dizisi)

2007 – Geniş Zamanlar (Lale) (TV Dizisi)