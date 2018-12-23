Elimi Bırakma 23. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Çelenler batıyor! (Elimi Bırakma 22. son bölüm izle)

Elimi Bırakma 22. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Azra ile Cenk ayrılıktan sonra sık sık karşılaşıyorlar. Cenk her seferinde Azra’yı yaralayacak sözler söylüyor. Azra da sonunda kendini tutamıyor. Hala Cenk’i unutamasa da Sumru’ya bu işin bittiğini söylüyor. Ayrıca Çelenler’i bekleyen büyük bir tehlike var. Şirketin hisseleri batıyor. Aslında tüm yaşananlar Ulvi’nin planının sonucu. Peki Elimi Bırakmaz 23. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

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Elimi Bırakma 22. son bölüm yayınlandı. Son bölümde Cenk Azra ayrılığının sancıları devam ediyor. Feride Hanım Serap'ın nankörlüğü yüzünden zor günle geçiriyor. Cenk annesine bu tavrından dolayı düşman kesiliyor. Ulvi Çelenler'i batırmak için harekete geçiyor. Üstelik tüm suçu da Cenk'e atıyor. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Alp Nevruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Güneli ve Burak Tamdoğan gibi isimlerin bulunduğu Elini Bırakma 22. son bölümde yaşananları ve 23. yeni bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 23. Yeni Bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linki açıp sayfanın alt bölümünden izleyebilirsiniz…

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk babaannesi ile konuşup annesine duyduğu öfkeden söz ediyor. Feride Hanım torununu sakinleştirmeye çalışıyor.

Azra, Mert'e yakın olduğu için çok huzurlu hissediyor. Uyurken onu uzun uzun seyrediyor. Uyanınca başını okşuyor. Mert rüyasında Feride Hanım'ı görünce, Azra onu arıyor. Azra, Feride'ni rahatsız olduğunu öğreniyor. Azra evden apar topar çıkıyor. Çıkarken Cansu ve Sumru da durumu öğreniyor. Sumru'nun derdi ise Feride Hanım ölürse tüm mirasın Azra'ya kalması.

MELİS DE ANNESİNE KIZIYOR

Melis evde annesini sorguya çekiyor. Serap, Melis'e öfkeyle yaptığı nankörlüğünü anlatıyor. Melis ağabeyini koruyor. Çelenler'i ağabeyinin yönettiğini söylüyor. Serap altta kalmıyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

AZRA İLE CENK KARŞILAŞIYOR

Azra hastaneye gidiyor. Feride Hanım'ın odasının önünde Arda ve Cenk'le karşılaşıyor. Cenk onu tersleyerek Feride Hanım'ın dinlendiğini söylüyor. Azra ne olursa olsun görmek istediğini söyleyince Arda ona odayı gösteriyor. Arda bu zıtlaşmayı fark edip, Cenk'e neler olduğunu soruyor. Cenk ayrılıklarından söz ediyor.

Doktor Feride'ye stresi yasaklıyor. O sırada Azra da yanında. Azra da onu kendine iyi bakması için tembih ediyor. Ayrıca neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Feride üstü kapalı şekilde en büyük acıyı yakınların verdiğini söylüyor.

ULVİ'DEN BÜYÜK OYUN

Ulvi Çelenler'e büyük bir oyun oynamaya hazırlanıyor. Yener, Feride Hanım'a vicdanen bunu yapamayacağını söylüyor. Ayrıca Feride'nin Ziya'dan iflasla ilgili bir şeyler duymuş olabileceğini söylüyor.

Feride Hanım eve getiriliyor. Tüm ev halkı etrafında toplanıyor. Azra da orada. Feride Hanım onların panik olmasını istemiyor ve herkesi okuluna/işine yolluyor. Herkes gidince Cenk'le özel olarak konuşuyor. Şirketin de ailenin de ondan çok Cenk'e ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şirkette çalışanların işsiz kalmaması gerektiğini anlatıyor. Serap da mutfakta Azra'yı yakalıyor. Azra'yı suçlamaya başlıyor. Oraya miras için geldiğini söylüyor.

CENK: MAALESEF O DÜŞMAN BENİM ANNEM

Feride, Cenk'i çağırıyor. Acil konuşmaları gereken bir durum olduğunu söylüyor. Cenk ile Feride Hanım odada konuşuyorlar. Cenk ‘Böyle bir sonu kabul etmiyoruz. Maalesef o kişi benim annem' diyor. Serap da onları duyuyor

CENK'TEN AZRA'YA: SEN CAN YANMASINDAN NE ANLARSIN

Azra ile Cenk bir kez daha yüz yüze geliyor. Cenk Azra'ya ‘sen can yanmasından ne anlarsın' sözü ile Azra kendini kaybediyor. Annesi, Melis ve diğerlerinin ona yaptıklarının ne kadar olduğunu öğreniyor.

ÇELENLER'İN HİSSELERİ DÜŞÜYOR

Hisseleri düşen Çelen grubu alarma geçiyor. Feride Hanım düşüşün sebebini sorunca Ulvi Cenk'in dövüş fotoğraflarını gösteriyor.