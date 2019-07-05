Eliz Sakuçoğlu sordu: Bir tek bana mı denk geliyor?

Oyuncu Ekin Mert Daymaz ile olan ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra DJ Semih Ergun'la yeni bir aşka yelken açan Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden takipçilerine bir soru yöneltti.

Sosyal medya hesabı üzerinden ağırlıklı olarak gündelik hayatına dair dikkat çeken paylaşımlarda bulunan ve takipçileriyle etkileşim halinde olan Eliz Sakuçoğlu bu defa bir soru ile takipçilerinin karşısına çıktı. Isırdığı bir elmanın fotoğrafını hesabına yükleyen Sakuçoğlu kalp şeklinde görünen ısırıkla ilgili olarak şunları yazdı:

“Bu bir tek bana mı denk geliyor, yoksa size de aynısı oluyor mu? Ne zaman elma yesem ki çok yemem ilk ısırığım hep kalp şeklinde çıkıyor”



