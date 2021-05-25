Elliot Page paylaştığı mayolu fotoğrafla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

34 yaşındaki Elliot Page, son fotoğrafında trans bir erkek olarak ilk üstsüz fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Kırmızı mayosu ile kameraya gülümseyen oyuncu; fotoğrafı paylaştıktan sonra pek çok ünlüden, arkadaşlarından ve hayranlarından destekleyici yorum aldı.

Miley Cyrus kırmızı kalp emojisi bırakırken, Julianne Moore “mutlu yazlar” yazdı. Hayranlarından da “senin adına çok sevindim”, “gülümsemen fotoğrafta ne kadar muhteşem” gibi yorumlar aldı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör @elliotpage’in paylaştığı bir gönderi

Page, son olarak geçirdiği ameliyatlar sonrasında Time dergisinin kapağına konuk olmuş ve kendisiyle yapılan röportajda son derece samimi yenıtlar vermişti.

Mastektomi ameliyatı olduğunu, göğüslerini ve dokularını aldırdığını ve bu şekilde maskülen bir görünüme ulaştığını anlatmıştı. Page, aynı zamanda sürecin oldukça karmaşık olduğunu ve hâlâ devam ettiğini de belirtmişti.

Başarılı oyuncu, kariyerine geri dönmenin de heyecanını dile getirdi: “Artıkbu şekilde harekete geçeceğim için gerçekten heyecanlıyım.”

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