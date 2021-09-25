Elon Musk’tan ayrılır ayrılmaz teklifler almaya başladı

Elon Musk, Grimes ile ayrıldığını açıkladıktan hemen sonra Grimes'ın talipleri, şarkıcıya seslerini duyurmaya başladılar. Oyuncu LaKeith Stanfileld de Grimes'a sosyal medyadan seslenerek yeni bir erkek arkadaşı arayıp aramadığını sordu.

Sozcu.com.tr

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SpaceX’in kurucusu Elon Musk, 2018’den beri beraber olduğu Grimes ile hemen hemen yollarını ayırdığını açıkladı. Musk, birbirilerini sevdikleri halde işleri nedeniyle ayrı şehirlerde vakit geçirmek zorunda olmanın onları farklı noktalara doğru götürdüğünü açıklarken geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen çocukları için bir araya geleceklerini de belirtti.

Musk’ın ayrılık açıklamasının hemen ardından ise gösteri dünyasından bir isim Grimes’a talip olduğunu açıkladı. Judas and the Black Messiah, Atlanta ve Death Note gibi yapımlarda yer alan ve hatta en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında da Oscar’a aday olan Lakeith Stanfield sosyal medya üzerinden Grimes’a yeni bir erkek arkadaş için başvuru alıp almadığını sordu.

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