Emel Müftüoğlu’ndan Sezen Aksu paylaşımı

Hayranları Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu’nun gözlerden uzakta sürdürdüğü özel hayatını merak ediyor. Onu sadece sahnelerde görmekle yetinmeyen hayranlarının imdadına ise Aksu’nun zaman zaman ortaya çıkan ve sanatçı dostları tarafından paylaşılan fotoğraflar yetişiyor. Bu tarz bir paylaşıma 90’lı yıllara damga vuran isimlerden Emel Müftüoğlu imza attı. Aksu’nun sağlığını korumak adına yaptığı pilates sonrası çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Emel Müftüoğlu, Canan Çelikçi’nin çektiği ve Aksu’nun pilates sonrası kedileri ile otururken görüldüğü kareyi “Anaa bizimki yine dertleşiyor… Canom ne güzel çekmişsin” notuyla paylaştı.

ANNESİ ÖLEN SIPAYI SAHİPLENMİŞTİ

Hayvanlar konusunda ne kadar duyarlı olduğu bilinen Sezen Aksu’nun adı geride bıraktığmız haftalarda bir sıpa ile anılmıştı. Kayseri’de doğan prematüre sıpa, doğumdan hemen sonra annesini kaybetti. İstanbul’da özel bakıma alındı. Sıpayı sahiplenen ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun minik yavruya şarkı söylediği anlar, sosyal medyaya yansıdı.