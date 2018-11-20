Emina Jahovic’ten sevgilisi Sadettin Saran’a yorum

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Popçu Mustafa Sandal ile Emina Jahovic’in 10 yıllık evliliği geçen haziran ayında bitti. Sırp şarkıcı, şu sıralar iş insanı Sadettin Saran ile birliktelik yaşıyor. Aşkını bir süre gizli yaşayan 36 yaşındaki Sırp şarkıcı Emina, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı yorumla şaşırttı. Sportif kimliğiyle bilinen Sadettin Saran, “Siz uyurken. Saat: 7.00 fedakarlık olmadan kazanım olmaz. Na pain no gain (Acı yoksa başarı da yok)” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı, kendisinden 18 yaş büyük sevgilisinin paylaşımına ‘Wow’ yorumunda bulunarak, şaşkınlığını dile getirdi.



