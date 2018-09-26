Emrah’ın eşi bombaladı: Sizin gibi hadsiz olmadı

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Usta oyuncu Cihat Tamer’in katıldığı bir programda Emrah’ın oyunculuğunu beğenmediğine dair yaptığı açıklamanın ardından Emrah sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve Tamer’e çok sert ifadelerle yüklenmişti. Bunun üzerine usta oyuncu Cihat Tamer, cep telefonu üzerinden bir magazin programına canlı olarak bağlanmış ve Emrah’ın hakkında söyledikleriyle ilgili olarak ‘Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur’ demişti.

EMRAH’IN EŞİNDEN MESAJ VAR…

Emrah ve Cihat Tamer arasındaki bu karşılıklı atışmaların ardından bu defa Emrah’ın eşi Sibel Erdoğan sosyal medya hesabından uzunca bir metin paylaştı. Kocasına fazla yüklenildiğini söyleyen Sibel Erdoğan şunları söyledi: “Nedir bu çifte standart! Ne kadar ayıp ne kadar günah! Sebebine gelince benim eşim Anadolu’nun bağrından kopmuş Türkiye’de bir ilke imza atmış, 10 yaşında ünlü olmuş, 40 yıla yaklaşmış bir şöhret kendisi, albümler, filmler, diziler, besteler, stadyum konserlerini hınca hınca doldurmuş kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara kadar gelmiş… Kimseye dil uzatmadan herhangi bir pisliğe bulaşmadan sadece işini mesleğini en iyi şekilde yapmak için uğraş vermiş… Evet şunu anlayabiliyorum Anadolu’dan gelmişti o ötekiydi, onun başarısını görmemezlikten gelmeye çalışan bulunduğu geldiği noktayı tamamıyla bir tesadüf olarak değerlendiren bir kısım topluluk hep vardı, ve olmaya da devam edecek, bunun ne kadar önemi var diye de sorarsanız, cevaplayayım, hiç bir önemi yok! Sebebine gelince, güzel bir atasözümüz var, ‘atı alan Üsküdar’ı geçti’, doğru belki sizler gibi okumadı okuyamadı, imkansızlıklar içindeydi, ama kendisini nasıl yetiştirmiş ve geliştirmiş her şey ortada, sizin gibi hadsiz hiç bir zaman olmadı. Tanımadığı bir kişi hakkında hiç bir zaman konuşmadı yorum yapmadı, okumuş olabilirsiniz ama insan olamamışsınız neye yarar! Başarıyı taktir etmemişsiniz neye yarar! Şu şekilde sözlerime son vereceğim belli bir zümrenin taktirini ve beğenisini toplamak yerine halkın gönlünde taht kurup bir halk kahramanı olabilmek inanın bana her şeyden çok ama çok daha önemli!”