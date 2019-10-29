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Emre Altuğ’dan ’17 Yıl’ paylaşımı
Emre Altuğ’dan ’17 Yıl’ paylaşımı
Şimdilerde Güldür Güldür adlı komedi programında izlediğimiz şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, Instagram hesabı üzerinden takipçilerini 17 yıl öncesine götürdü.
Magazin 29 Ekim 2019 - 10:47

Çağla Şıkel’le yaptığı evlilikten Uzay ve Kuzey adında iki erkek çocuğu olan Emre Altuğ her ne kadar bu evliliği sürdürememiş olsa da çocuklarının üzerine titriyor. Onlarla geçirdiği keyifli vakitlere dair bol bol paylaşımda bulunan Emre Altuğ bu defa kendisiyle ilgili bir fotoğraf paylaştı.

YILLAR ÖNCESİNE GİTTİ

Altuğ, bundan 17 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafıyla yakın tarihli bir karesini yan yana koyarak “Arada bir 17 yıl var… after- before (öncesi-sonrası) yani” notunu düştü. Takipçileri ise Altuğ’un bu karesine, yıllar geçse de yakışıklı popçunun çok fazla değişmediği yönünde yorumlarda bulundu.

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