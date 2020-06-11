Emre Kınay kimdir? İşte Emre Kınay’ın oynadığı film ve diziler

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda sahne alan Emre Kınay ilk kez Yüzleşme isimli dizi ile ekranda yer aldı. Peki Emre Kınay kimdir? Emre Kınay nereli ve kaç yaşında?

Sanat yaşamının yanı 2019 yerel seçimlerinde Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak da dikkat çeken Emre Kınay hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Emre Kınay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Kınay, oyunculuk hayatına konservatuvarda öğrenciyken önce İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda W. Shakespeare’in Fırtına adlı oyunu ile basladı. Hemen ardından Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda, ardından da Dostlar Tiyatrosu’nda çalıştı.

Televizyon dünyası ile ilk kez “Yüzleşme” adlı diziyle tanıştı. 2003 yılında “İnşaat” adlı filmde Ali karakterini canlandırdı. 2005 yılında Duru Tiyatro’yu kuran Emre Kınay, 2006-2008 yıllarında yayınlanan İki Aile adlı dizide Oğuz Karaman karakterine hayat vermiş, ardından 2009 yılında Aile Reisi, 2010 yılında Sensiz Yaşayamam, 2010-2011 döneminde Düriye’nin Güğümleri adlı yapımlar ile kariyerine devam etmiştir.

Emre Kınay son olarak 2017 yılında Kara Yazı ve Sevda’nın Bahçesi” adlı dizilerde yer almıştır.Emre Kınay'ın 14 yaşında Duru adında bir kızı vardır.

Şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanan Vurgun dizisinde Vedat karakterine hayat veren Emre Kınay, 1.81 metre boyunda, 76 kilo ve Balık burcudur.

Ödülleri :

1998 – Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: – Simyacı

2006 – Afife Tiyatro Ödülleri : “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” – Kara Sohbet

2004 – 23. İstanbul Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” İnşaat filmi

Emre Kınay’ın rol aldığı tiyatro oyunları :

2010 – Sondan Sonra – Duru Tiyatro

2008 – Aşk Her Yerde – Duru Tiyatro

2007 – Bir Mutfak Masalı – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2006 – Kara Sohbet – Duru Tiyatro

2005 – Sınır – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2005 – Lütfen Kızımla Evlenir misiniz – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2002 – İkinci Caddeninin Mahkumu – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 – Rumuz Goncagül – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 – Bir Cinayet Söylencesi – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 – Kuzguncuklu Fazilet – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1998 – Bozuk Düzen – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1997 – Simyacı – Dostlar Tiyatrosu

1993 – Barış – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1992 – Sofokles'in Antigone'si – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1991 – Fırtına – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Emre Kınay’ın rol aldığı diziler:

2019 – Vurgun (Vedat)

2017 – Yol Arkadaşım

2017 – Kara Yazı (Halil)

2017 – Sevda'nın Bahçesi (Levent)

2015-2016 – Güneşin Kızları (Haluk)

2014 – Ulan İstanbul (Firuz)

2014 – Sil Baştan (Yiğit)

2014 – Güneşi Beklerken (Cihan)

2012 – Ustura Kemal

2010-2011 – Dürüye'nin Güğümleri

2009-2010 – Aile Reisi

2009 – Ah Kalbim (Atilla)

2006-2008 – İki Aile (Oğuz)

2005 – Seni Çok Özledim (Kenan)

2005 – Sen misin Değil misin?

2005 – Ölümüne Sevdalar

2004 – İstanbul Şahidimdir (Aslan)

2003 – Baba

2003 – Esir Şehrin İnsanları

2002 – Berivan (Ferhat)

2001 – Yeditepe İstanbul (Yusuf)

1999 – Yılan Hikayesi (Erkan)

1999 – Yüzleşme (Kadir)

Emre Kınay’ın rol aldığı filmler:

2014 – İnşaat 2 (Ali )

2009 – Güneşi Gördüm (Musto)

2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2005 – Kurtlar İmparatorluğu

2003 – Okul

2003 – İnşaat (Ali)