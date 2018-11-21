Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında? İşte hayatı…

Uzun zamandır Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul’da başrol oynayan yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın hayatı merak ediliyor.Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. İşte Engin Altan Düzyatan kimdir sorusunun yanıtı, yaşı ve nereli olduğu...

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Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar evlenmiştir. Birçok sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda yer alan oyuncu 39 yaşındadır. Diriliş Ertuğrul dizisinden bu sene ayrılacağı iddia edilen Engin Altan Düzyatan hakkında ayrıntıları haberimizden okuyabilirsiniz. Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Engin Altan Düzyatan oyunculuk için İstanbul'a geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev aldı. Ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda bir oyun yönetmiştir. İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim adlı dizi ile televizyon ekranlarına adım attı.

TV dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde de rol alan sanatçının ilk sinema deneyimi 2004 yapımı Kalbin Zamanı adlı filmle olmuştur. Bu filmden sonra Beyza’nın Kadınları (2005), Cennet (2008), Romantik Komedi (2010), New York’ta 5 Minare (2010), Bir Avuç Deniz (2011), Anadolu Kartalları (2011), Bu Son Olsun (2012), Romantik Komedi 2 (2013), Bu İşte Bir Yalnızlık Var (2013) gibi birçok sinema filminde de yer aldı. Üretken bir oyuncu olan Düzyatan ayrıca, 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da “Bir Avuç Deniz” filmindeki performansı ile “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı.

2014 yılında Gülşah Soydan Erkoçlar'ın kızı Neslişah Erkoçlar ile nikah masasına oturan Düzyatan'ın, Emir Aras isminde bir oğlu vardır.

Engin Altan Düzyatan şu an yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği geniş bir izleyici kitlesine sahip olan “Diriliş Ertuğrul” dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü canlandırmaktadır. 1.84 metre boyunda ve 73 kilo olan Düzyatan Aslan burcudur.

Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – Dar Ayakkabı ile Yaşamak – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2007-2008 – Kürklü Merkür – Tiyatro DOT

2006 – Anna Karenina – Kenter Tiyatrosu



Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2016 – Ve Perde! (Sinema Filmi)

2015 – Ve Panayır Köyden Gider (Ali) (Sinema Filmi)

2014 – 2018 – Diriliş Ertuğrul (Ertuğrul Gazi) (TV Dizisi)

2014 – Çırağan Baskını (Pold/Mustafa)(TV Dizisi)

2014 – Cinayet (Yılmaz Seyhan) (TV Dizisi)

2013 – Romantik Komedi 2 (Cem) (Sinema Filmi)

2013 – Bu İşte Bir Yalnızlık Var (Mehmet) (Sinema Filmi)

2012-2013 – Yol Ayrımı (Gazeteci Murat) (TV Dizisi)

2012 – Aziz Ayşe (Murat) (Sinema Filmi)

2012 – Son (Hall) (TV Dizisi)

2012 – Bu Son Olsun (Sinan) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Avuç Deniz (Sinema Filmi)

2011 – Anadolu Kartalları (Sinema Filmi)

2010 – Şen Yuva (Konuk oyuncu)

2010 – Romantik Komedi (Sinema Filmi)

2010 – New York'ta Beş Minare (Sinema Filmi)

2010 – Kapalıçarşı (TV Dizisi)

2009 – Bir Bulut Olsam (TV Dizisi)

2008 – Mezuniyet (Sinema Filmi)

2008 – Dantel (TV Dizisi)

2008 – Cin Geçidi (Sinema Filmi)

2008 – Cesaretin Var Mı Aşka? (TV Dizisi)

2008 – Cennet (Sinema Filmi)

2007 – Sevgili Dünürüm (TV Dizisi)

2007 – Affedilmeyen (TV Dizisi)

2006 – Sıla (TV Dizisi)

2006 – Kızlar Yurdu (TV Dizisi)

2005 – Kalbin Zamanı (Sinema Filmi)

2005 – Kadın Her Zaman Haklıdır (TV Dizisi)

2005 – Beyza'nın Kadınları (Sinema Filmi)

2004 – Sil Baştan (TV Dizisi)

2003 – Mühürlü Güller (TV Dizisi)

2003 – Hürrem Sultan (TV Dizisi)

2003 – Alacakaranlık (TV Dizisi)

2002 – Koçum Benim (TV Dizisi)

2002 – En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)