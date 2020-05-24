Enis Arıkan kimdir? Survivor’da Nisa ve Enis Arıkan eğlenceli anlara sahne oldu!

Enis Arıkan kimdir? Survivor’da Nisa ve Enis Arıkan eğlenceli anlara sahne oldu!

Son yıllarda en fazla konuşulan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni ve oyuncu Enis Arıkan oldu. Bu akşamki Survivor yarışmasında Anlat Bakalım oyununda Nisa ile eşleşen Enis Arıkan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında ve mesleği nedir?

1998 yılında Aynalı Tahir isimli Tv dizisinde rol alarak ekranla tanışan Enis Arıkan, son yıllarda ise oynadığı diziler ve Youtube videoları ile gündeme geliyor. Bu akşam da Survivor yarışmasına katılan ve Nisa ile Anlat Bakalım oyununda eşleşen Enis Arıkan’ın hayatı hakkındaki tüm detayları sayfamızd sizlerle paylaşıyoruz. İşte Enis Arıkan’ın biyografisi…

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola’nın sınıf arkadaşı olan Arıkan, bir çok reklam projesinde rol alan almıştır.

SURVİVOR’A KATILDI

Enis Arıkan, Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde Anlat Bakalım oyununa canlı yayın ile bağlandı. Enis Arıkan, Gönüllüler takımından Nisa ile eşleşti. Nisa ve Enis Arıkan’ın yarışmadaki konuşmaları eğlenceli anlara sahne oldu.

Ödülleri:

2014 – 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Garaj – Craft Tiyatro

2011 – 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yerden Yüksek

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2013-2014 – Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,

2014 – Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2012 – 2013 – Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro

2011 – 2012 – Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2008 – 2009 – Vur /Yağmala /Yeniden – DOT Tiyatro,

2007 – 2009 – Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2006 – 2007 – Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2006 – 2007 – Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2005 – Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2004 – Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2003 – Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2001 – Pilli Gelin – Seden Kızıltunç,

2000 – Kereviz Festivali – Seden Kızıltunç,

Filmleri ve Dizileri:

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)