Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç. geri dönüyor

Türk televizyonlarının sıra dışı yapımlarından Behzat Ç. dizisi yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Erdal Beşikçioğlu, kadroda yeni isimlerin de olacağını söyledi.

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Behzat Ç. dizisi önce 2010-2013 yılları arasında Star TV’de yayınlanmış ardından 2019’da dijital platform BluTV’de 4’üncü sezonuyla izleyicisiyle buluşmuştu.

Ancak aynı yılın sonunda platform yeni bir sezonun olmayacağını duyurmuştu. Diziye adını veren başrol karakterini canlandıran Beşikçioğlu’nun kadrodan ayrılması nedeniyle dizinin sona erdiği konuşulmuştu.

Dün akşam bir mekan çıkışı görüntülenen Erdal Beşikçioğlu, muhabirlerin “Çekimler ne zaman başlayacak?” sorusuna gülümseyerek “Pek yakında” yanıtını verdi. Oyuncu “Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek sanıldığı kadar zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir” ifadesini kullandı.

Dizinin yeni bölümleri yine Blu TV’de yayınlanacak.