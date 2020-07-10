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Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için imaj değiştirdi
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için imaj değiştirdi
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yeni projesi Kimsesizler için imaj değişikliğine gitti. Oyuncu, yıllardır uzun olarak kullandığı saçını ve sakalını kestirdi.
Magazin 10 Temmuz 2020 - 08:41

Geçtiğimiz yıl Behzat Ç.’nin Blu TV’de yayınlanan yeni versiyonuyla ekranlara geri dönen Erdal Beşikçioğlu, projenin beklenenin aksine tek sezonda bitmesinin ardından yeni dizi için hazırlıklara başladı. Yıllardır uzun saçları ve sakalıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, imaj değiştirdi.

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANIYOR

Beşikçioğlu, ‘Kimsesizler’ adlı yeni dizi için saçını ve sakalını kestirdi. Kimsesizler dizisi yeni sezonda FOX TV’de yayınlanacak.

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Son güncelleme: 08:43 - 10.07.2020