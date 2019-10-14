Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde, Yaman Günaltay karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Erdal Özyağcılar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Özyağcılar, 1948 yılında Bursa İznik’te dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelenen çok sayıda oyunda rol alan Erdal Özyağcılar bu kurumdan emekli olmuştur. Tiyatronun yanı sıra pek çok sinema ve televizyon filminde rol alan ve seslendirme çalışmaları yapan Erdal Özyağcılar, Bizimkiler ve Elveda Rumeli dizileri ile geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir.
1966 yılında rol aldığı Ölüm Tarlası filmiyle sinema dünyasıyla tanışmış ve ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Güzin Özyağcılar ile 1972 yılında evlenen oyuncunun bu evlilikten Emrah ve Zeynep adında iki çocuğu vardır.
Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Yaman karakterine hayat veren Erdal Özyağcılar, 1.75 metre boyunda ve 76 kilodur.
Ödülleri:
2009 – 31.Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları – Elveda Rumeli
2008 – 3.İsmail Dümbüllü Ödülleri – En İyi TV Oyuncusu – Elveda Rumeli
1986 – 23.Antalya Film Şenliği – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
Erdal Özyağcılar’ın rol aldığı tiyatro oyunları:
2014 – Hoşgeldin Boyacı – Tiyatro Martı
1999 – Maviydi Bisikletim – İstanbul Şehir Tiyatrosu
1988 – Aç Sınıfın Laneti – İstanbul Şehir Tiyatrosu
1979 – Beş Para Etmez Oyun – İstanbul Şehir Tiyatrosu
1978 – Zengin Mutfağı – İstanbul Şehir Tiyatrosu
1976 – Yolcu – İstanbul Şehir Tiyatrosu
1975 – Montserrat – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Erdal Özyağcılar’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Şampiyon (Yaman) TV Dizisi
2019 – Mucize 2: Aşk (Sinema Filmi)
2017 – Aile Arasında (Haşmet Kurt) Sinema Filmi
2016 – No: 309 (Yıldırım) TV Dizisi
2016 – Gülümse Yeter (Hasan) TV Dizisi
2013 – Sevdaluk (Ali İhsan) TV Dizisi
2012 – 2 Yaka Bir İsmail (İsmail) TV Dizisi
2010 – Karadağlar (Halit Karadağ) TV Dizisi
2007 – 2009 – Elveda Rumeli (Sütçü Ramiz) TV Dizisi
2004 – Yabancı Damat (Kahraman) TV Dizisi
2004 – Altın Kafes (Cevher Kehribar) TV Dizisi
2003 – Esir Şehrin İnsanları (Arif) TV Dizisi
2002 – Mihriban (Necmi) TV Dizisi
2002 – Güz Sancısı (Seslendirme) Sinema Filmi
2002 – Beşik Kertmesi (Aydede) TV Dizisi
2002 – Ah Yaşamak Var Ya! (Kumral) TV Dizisi
2002 – Abdülhamit Düşerken (İsmail Kemal) Sinema Filmi
2000 – Karakolda Ayna Var (Eşref) TV Dizisi
2000 – Delikanlı (Ercüment) TV Dizisi
1996 – Sevda Kondu (Yakut) TV Dizisi
1994 – Şehnaz Tango (Muhsin) TV Dizisi
1990 – Koltuk Belası (Seslendirme) Sinema Filmi
1989-1996 – Bizimkiler (Şükrü) (TV Dizisi)
1989 – Bakımsız Tarzan (Erdinç Akbaş Seslendirmesi) Sinema Filmi
1988 – Yarın Cumartesi (Tarık) Sinema Filmi
1988 – Sis (Muhtar) (Sinema Filmi)
1988 – Gömlek (Şemsettin/Şemo Ağa) Sinema Filmi
1987 – Çantada Keklik (Uyuz Ömer) Video
1987 – Su Da Yanar (Erol Özkök Seslendirmesi) Sinema Filmi
1987 – Sen De Yüreğinde Sevgiye Yer Aç (Antonius) Sinema Filmi
1987 – On Kadın (Mahmut) Sinema Filmi
1987 – Muhsin Bey (Erdoğan Sıcak Seslendirmesi) Sinema Filmi
1987 – Kadının Adı Yok (Şahin Yenişehirlioğlu Seslendirmesi) Sinema Filmi
1987 – Günah Gecesi (İhsan Baysal Seslendirmesi) Sinema Filmi
1987 – Bir Kırık Bebek (Remzi) Sinema Filmi
1987 – Bez Bebek (Hakan Balamir Seslendirmesi) Sinema Filmi
1987 – Benim Olsaydın (Eşref Kolçak Seslendirmesi) Sinema Filmi
1987 – Ateşböceği (Savaş Dinçel Seslendirmesi) Sinema Filmi
1987 – Alışırım (Coşkun Göğen Seslendirmesi) Sinema Filmi
1987 – Alnımdaki Bıçak Yarası (Cengiz Sezici Seslendirmesi) Sinema Filmi
1986 – Yoksul (İsmet Kazancıoğlu Seslendirme) Sinema Filmi
1986 – Tarzan Rıfkı (Fahri Aktürk Seslendirmesi) Sinema Filmi
1986 – Perihan Abla (Antikacı) TV Dizisi
1986 – Kumarbaz (Hüseyin Baradan seslendirme) Video
1986 – Kocamın Nişanlısı (Uyuz Ömer) Video
1986 – Hastahane (Sinema Filmi)
1986 – Duvardaki Kan (Altan Akışık Seslendirmesi) TV Dizisi
1986 – Deli Deli Küpeli (İhsan Yüce Seslendirmesi) Sinema Filmi
1986 – Beyoğlu’nun Arka Yakası (Charlie) Sinema Filmi
1986 – Bekçi (Halil Ergün Seslendirmesi) Sinema Filmi
1986 – Ayrılamam (Coşkun Göğen Seslendirmesi) Sinema Filmi
1986 – Adem İle Havva (Şeyhmus) Sinema Filmi
1985 – Çıplak Vatandaş (Seslendirme) Sinema Filmi
1985 – Züğürt Ağa (Kekeç Salman) Sinema Filmi
1985 – Yılanların Öcü (Haceli) Sinema Filmi
1985 – Ya Ya Ya Şa Şa Şa (Bakkal Şevket) Sinema Filmi
1985 – Sosyete ŞabanSosyete Şaban (Reha Yurdakul Seslendirmesi) Sinema Filmi
1985 – Sensizliğe Alışacağım (İsmail Hakkı Şen Seslendirmesi) Sinema Filmi
1985 – Kan (Necmettin Çobanoğlu Seslendirmesi) Sinema Filmi
1985 – Eroin Hattı (Yusuf Sezgin Seslendirmesi) Sinema Filmi
1985 – Bir Avuç Cennet (Tarık Akan Seslendirmesi) Sinema Filmi
1985 – Aşık Oldum (Macit) Sinema Filmi
1985 – Akrep Burcu (Sümer Tilmaç Sesledirmesi) Sinema Filmi
1984 – Şabaniye (Şehmuz) Sinema Filmi
1984 – Üşütük (Tuncer Sevi Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Ölmez Ağacı (Çetin Öner Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Taçsız Kraliçe (Vural Cantürk Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Postacı (Latif Yılmaztürk) Sinema Filmi
1984 – Pehlivan (Yaman Okay Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Ortadirek Şaban (Hüseyin Kutman Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Namuslu (Mustafa) Sinema Filmi
1984 – Kaşık Düşmanı (Halil Ergün Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Kartal Bey (Turgut Özatay Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Karanfilli Naciye (Tuncer Sevi Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Kanun Kanundur (Hüseyin Peyda Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Güneş Doğarken (Sırrı Elitaş Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Gülümseyen Dünya (Seslendirme) Sinema Filmi
1984 – Firar (Tuncer Sevi Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Dil Yarası (Hüseyin Kaşif Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Cumartesi Cumartesi (Dişçi Seslendirmesi) Sinema Filmi
1984 – Beş Kafadar (Sırrı Elitaş Seslendirmesi) Sinema Filmi
1983 – Şaşkın Ördek (Orhan Çoban Seslendirmesi) Sinema Filmi
1983 – İdamlık (Seslendirme) Sinema Filmi
1983 – Çoban Yıldızı (Baki Tamer Seslendirmesi) Sinema Filmi
1983 – Yorgun (Mahmut Tezcan Seslendirmesi) Sinema Filmi
1983 – Tokatçı (Mehmet Samsa Seslendirmesi) Sinema Filmi
1983 – Seni Seviyorum (Şehmus) Sinema Filmi
1983 – Kılıbık (Gökhan Mete Seslendirmesi) Sinema Filmi
1983 – Dönme Dolap (Yaşar Şener Seslendirmesi) Sinema Filmi
1983 – Derman (Sırrı Elitaş Seslendirmesi) Sinema Filmi
1982 – Göl (Erol Şen Seslendirmesi) Sinema Filmi
1982 – Faize Hücum (Hüseyin Kutman Seslendirmesi) Sinema Filmi
1982 – Doktor Civanım (İhsan Yüce Seslendirmesi) Sinema Filmi
1981 – Çirkinler De Sever (Seslendirme) Sinema Filmi
1981 – Yol (Tarık Akan Seslendirmesi) Sinema Filmi
1981 – Kırık Bir Aşk Hikayesi (Erol Özkök Seslendirmesi) Sinema Filmi
1981 – Deli Kan (Reha Yurdakul Seslendirmesi) Sinema Filmi
1981 – Bir Damla Ateş (Selçuk Moralı Seslendirmesi) Sinema Filmi
1981 – Ah Güzel İstanbul (Hakkı Kıvanç Seslendirmesi) Sinema Filmi
1980 – Talihli Amele (Duvarcı ustası) Sinema Filmi
1979 – Bereketli Topraklar Üzerinde (Selçuk Uluergüven Seslendirmesi) Sinema Filmi
1978 – Sultan (Çarli Cevat) Sinema Filmi
1978 – Kibar Feyzo (Zülfo) Sinema Filmi
1977 – Çöpçüler Kralı (Hacer’in Oto Teyp Hırsızı Abisi) Sinema Filmi
1977 – Çağrı (Seslendirme) Sinema Filmi
1977 – Seyahatname (Anlatıcı) TV Dizisi
1967 – Balatlı Arif (Faruk) Sinema Filmi
1967 – Asayiş Berkemal Kısa Film
1966 – Ölüm Tarlası (Aziz) Sinema Filmi