Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde, Yaman Günaltay karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Erdal Özyağcılar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Özyağcılar, 1948 yılında Bursa İznik’te dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelenen çok sayıda oyunda rol alan Erdal Özyağcılar bu kurumdan emekli olmuştur. Tiyatronun yanı sıra pek çok sinema ve televizyon filminde rol alan ve seslendirme çalışmaları yapan Erdal Özyağcılar, Bizimkiler ve Elveda Rumeli dizileri ile geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir.

1966 yılında rol aldığı Ölüm Tarlası filmiyle sinema dünyasıyla tanışmış ve ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Güzin Özyağcılar ile 1972 yılında evlenen oyuncunun bu evlilikten Emrah ve Zeynep adında iki çocuğu vardır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Yaman karakterine hayat veren Erdal Özyağcılar, 1.75 metre boyunda ve 76 kilodur.

Ödülleri:

2009 – 31.Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları – Elveda Rumeli

2008 – 3.İsmail Dümbüllü Ödülleri – En İyi TV Oyuncusu – Elveda Rumeli

1986 – 23.Antalya Film Şenliği – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

Erdal Özyağcılar’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2014 – Hoşgeldin Boyacı – Tiyatro Martı

1999 – Maviydi Bisikletim – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1988 – Aç Sınıfın Laneti – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979 – Beş Para Etmez Oyun – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1978 – Zengin Mutfağı – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1976 – Yolcu – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1975 – Montserrat – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Erdal Özyağcılar’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Yaman) TV Dizisi

2019 – Mucize 2: Aşk (Sinema Filmi)

2017 – Aile Arasında (Haşmet Kurt) Sinema Filmi

2016 – No: 309 (Yıldırım) TV Dizisi

2016 – Gülümse Yeter (Hasan) TV Dizisi

2013 – Sevdaluk (Ali İhsan) TV Dizisi

2012 – 2 Yaka Bir İsmail (İsmail) TV Dizisi

2010 – Karadağlar (Halit Karadağ) TV Dizisi

2007 – 2009 – Elveda Rumeli (Sütçü Ramiz) TV Dizisi

2004 – Yabancı Damat (Kahraman) TV Dizisi

2004 – Altın Kafes (Cevher Kehribar) TV Dizisi

2003 – Esir Şehrin İnsanları (Arif) TV Dizisi

2002 – Mihriban (Necmi) TV Dizisi

2002 – Güz Sancısı (Seslendirme) Sinema Filmi

2002 – Beşik Kertmesi (Aydede) TV Dizisi

2002 – Ah Yaşamak Var Ya! (Kumral) TV Dizisi

2002 – Abdülhamit Düşerken (İsmail Kemal) Sinema Filmi

2000 – Karakolda Ayna Var (Eşref) TV Dizisi

2000 – Delikanlı (Ercüment) TV Dizisi

1996 – Sevda Kondu (Yakut) TV Dizisi

1994 – Şehnaz Tango (Muhsin) TV Dizisi

1990 – Koltuk Belası (Seslendirme) Sinema Filmi

1989-1996 – Bizimkiler (Şükrü) (TV Dizisi)

1989 – Bakımsız Tarzan (Erdinç Akbaş Seslendirmesi) Sinema Filmi

1988 – Yarın Cumartesi (Tarık) Sinema Filmi

1988 – Sis (Muhtar) (Sinema Filmi)

1988 – Gömlek (Şemsettin/Şemo Ağa) Sinema Filmi

1987 – Çantada Keklik (Uyuz Ömer) Video

1987 – Su Da Yanar (Erol Özkök Seslendirmesi) Sinema Filmi

1987 – Sen De Yüreğinde Sevgiye Yer Aç (Antonius) Sinema Filmi

1987 – On Kadın (Mahmut) Sinema Filmi

1987 – Muhsin Bey (Erdoğan Sıcak Seslendirmesi) Sinema Filmi

1987 – Kadının Adı Yok (Şahin Yenişehirlioğlu Seslendirmesi) Sinema Filmi

1987 – Günah Gecesi (İhsan Baysal Seslendirmesi) Sinema Filmi

1987 – Bir Kırık Bebek (Remzi) Sinema Filmi

1987 – Bez Bebek (Hakan Balamir Seslendirmesi) Sinema Filmi

1987 – Benim Olsaydın (Eşref Kolçak Seslendirmesi) Sinema Filmi

1987 – Ateşböceği (Savaş Dinçel Seslendirmesi) Sinema Filmi

1987 – Alışırım (Coşkun Göğen Seslendirmesi) Sinema Filmi

1987 – Alnımdaki Bıçak Yarası (Cengiz Sezici Seslendirmesi) Sinema Filmi

1986 – Yoksul (İsmet Kazancıoğlu Seslendirme) Sinema Filmi

1986 – Tarzan Rıfkı (Fahri Aktürk Seslendirmesi) Sinema Filmi

1986 – Perihan Abla (Antikacı) TV Dizisi

1986 – Kumarbaz (Hüseyin Baradan seslendirme) Video

1986 – Kocamın Nişanlısı (Uyuz Ömer) Video

1986 – Hastahane (Sinema Filmi)

1986 – Duvardaki Kan (Altan Akışık Seslendirmesi) TV Dizisi

1986 – Deli Deli Küpeli (İhsan Yüce Seslendirmesi) Sinema Filmi

1986 – Beyoğlu’nun Arka Yakası (Charlie) Sinema Filmi

1986 – Bekçi (Halil Ergün Seslendirmesi) Sinema Filmi

1986 – Ayrılamam (Coşkun Göğen Seslendirmesi) Sinema Filmi

1986 – Adem İle Havva (Şeyhmus) Sinema Filmi

1985 – Çıplak Vatandaş (Seslendirme) Sinema Filmi

1985 – Züğürt Ağa (Kekeç Salman) Sinema Filmi

1985 – Yılanların Öcü (Haceli) Sinema Filmi

1985 – Ya Ya Ya Şa Şa Şa (Bakkal Şevket) Sinema Filmi

1985 – Sosyete ŞabanSosyete Şaban (Reha Yurdakul Seslendirmesi) Sinema Filmi

1985 – Sensizliğe Alışacağım (İsmail Hakkı Şen Seslendirmesi) Sinema Filmi

1985 – Kan (Necmettin Çobanoğlu Seslendirmesi) Sinema Filmi

1985 – Eroin Hattı (Yusuf Sezgin Seslendirmesi) Sinema Filmi

1985 – Bir Avuç Cennet (Tarık Akan Seslendirmesi) Sinema Filmi

1985 – Aşık Oldum (Macit) Sinema Filmi

1985 – Akrep Burcu (Sümer Tilmaç Sesledirmesi) Sinema Filmi

1984 – Şabaniye (Şehmuz) Sinema Filmi

1984 – Üşütük (Tuncer Sevi Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Ölmez Ağacı (Çetin Öner Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Taçsız Kraliçe (Vural Cantürk Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Postacı (Latif Yılmaztürk) Sinema Filmi

1984 – Pehlivan (Yaman Okay Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Ortadirek Şaban (Hüseyin Kutman Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Namuslu (Mustafa) Sinema Filmi

1984 – Kaşık Düşmanı (Halil Ergün Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Kartal Bey (Turgut Özatay Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Karanfilli Naciye (Tuncer Sevi Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Kanun Kanundur (Hüseyin Peyda Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Güneş Doğarken (Sırrı Elitaş Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Gülümseyen Dünya (Seslendirme) Sinema Filmi

1984 – Firar (Tuncer Sevi Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Dil Yarası (Hüseyin Kaşif Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Cumartesi Cumartesi (Dişçi Seslendirmesi) Sinema Filmi

1984 – Beş Kafadar (Sırrı Elitaş Seslendirmesi) Sinema Filmi

1983 – Şaşkın Ördek (Orhan Çoban Seslendirmesi) Sinema Filmi

1983 – İdamlık (Seslendirme) Sinema Filmi

1983 – Çoban Yıldızı (Baki Tamer Seslendirmesi) Sinema Filmi

1983 – Yorgun (Mahmut Tezcan Seslendirmesi) Sinema Filmi

1983 – Tokatçı (Mehmet Samsa Seslendirmesi) Sinema Filmi

1983 – Seni Seviyorum (Şehmus) Sinema Filmi

1983 – Kılıbık (Gökhan Mete Seslendirmesi) Sinema Filmi

1983 – Dönme Dolap (Yaşar Şener Seslendirmesi) Sinema Filmi

1983 – Derman (Sırrı Elitaş Seslendirmesi) Sinema Filmi

1982 – Göl (Erol Şen Seslendirmesi) Sinema Filmi

1982 – Faize Hücum (Hüseyin Kutman Seslendirmesi) Sinema Filmi

1982 – Doktor Civanım (İhsan Yüce Seslendirmesi) Sinema Filmi

1981 – Çirkinler De Sever (Seslendirme) Sinema Filmi

1981 – Yol (Tarık Akan Seslendirmesi) Sinema Filmi

1981 – Kırık Bir Aşk Hikayesi (Erol Özkök Seslendirmesi) Sinema Filmi

1981 – Deli Kan (Reha Yurdakul Seslendirmesi) Sinema Filmi

1981 – Bir Damla Ateş (Selçuk Moralı Seslendirmesi) Sinema Filmi

1981 – Ah Güzel İstanbul (Hakkı Kıvanç Seslendirmesi) Sinema Filmi

1980 – Talihli Amele (Duvarcı ustası) Sinema Filmi

1979 – Bereketli Topraklar Üzerinde (Selçuk Uluergüven Seslendirmesi) Sinema Filmi

1978 – Sultan (Çarli Cevat) Sinema Filmi

1978 – Kibar Feyzo (Zülfo) Sinema Filmi

1977 – Çöpçüler Kralı (Hacer’in Oto Teyp Hırsızı Abisi) Sinema Filmi

1977 – Çağrı (Seslendirme) Sinema Filmi

1977 – Seyahatname (Anlatıcı) TV Dizisi

1967 – Balatlı Arif (Faruk) Sinema Filmi

1967 – Asayiş Berkemal Kısa Film

1966 – Ölüm Tarlası (Aziz) Sinema Filmi