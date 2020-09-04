Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Erhan Yazıcıoğlu, 9 Temmuz 1951 tarihinde doğdu. Uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerde rol alan Erhan Yazıcıoğlu, ayrıca dizi ve sinema filmlerinde de boy gösterdi.

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Erhan Yazıcıoğlu, 9 Temmuz 1951 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa duymuş olduğu ilgi nedeniyle bu alanda kendisini geliştirmek istemiş fakat babasının karşı çıkması ile ciddi bir mücadele vermiştir.

Tüm engellere rağmen henüz 17 yaşında iken İstanbul Şehir Tiyatroları'nda figüran olarak görev almaya başlayan Yazıcıoğlu, sonrasında İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan da emekli olmuştur.

Çok sayıda oyunda yer alan usta oyuncu, genç yaşta emekli olması nedeniyle, öncesinde çalışmış olduğu Şehir Tiyatroları'na, sonrasında konuk oyuncu olarak geri dönmüştür.

Sadri Alışık Tiyatrosu ve Tiyatro İstanbul gibi önemli tiyatrolarda da konuk oyunculuk ve konuk yönetmenlik yapan Yazıcıoğlu, ‘Seç Bakalım' isimli program ile de adını büyük anlamda duyurmuştur.

Seslendirme yönetmenliği ve seslendirme sanatçılığı da yapan başarılı oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Çatı Katı Aşk' adlı televizyon dizisinde Asaf Avcı karakterine hayat vermektedir.

Yengeç burcu özelliklerine sahip olan Erhan Yazıcıoğlu, 1.78 metre uzunlukta ve 80 kilogram ağırlıktadır.