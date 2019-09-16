Erkan Erzurum kimdir? Ziynet Sali’nin eşi Erkan Erzurumlu kaç yaşında?

Erkan Erzurumlu, 1984 yılında İngilitere'nin Londra şehrinde doğdu. Son dönemde şarkıcı Ziynet Sali ile evliliği ile gündeme gelen gitarist Erkan Erzurumlu kimdir sorusunun yanıtı haberimizin içerisinde yer alıyor.

Magazin severlerin Ziynet Sali ile olan ilişkisi ile tanıdığı Erkan Erzurumlu eşi bir müzisyen. İşte Erkan Erzurumlu’nun hayatı ve kariyeri…

ERKAN ERZURUMLU KİMDİR?

4 Haziran 1984 tarihinde dünyaya gelen Erkan Erzurumlu, gitaristlik yapmaktadır. Uzun süredir Ziynet Sali ile birlikteliği devam eden Erkan Erzurumlu magazin basınını takip edenlerin, adını yakın zamanda duymaya başladığı bir isim. İkili bir süredir sosyal medyadan fotoğraf paylaşımı yapıyordu. Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu çift 15 Eylül 2019’da evlendi.

Erkan Erzurumlu bir dönem Ajda Pekkan ve Fettah Can ile de müzikal çalışmalar yapmıştı.