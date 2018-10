Erkenci Kuş 16. yeni bölüm fragmanı: Sanem’i yıkan sözler! İşte Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı…

Erkenci Kuş 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Can duyduklarının hesabını sorar. Sanem'e onun temizliğine, saflığına aşık olduğunu söyler. Ayrıca ajansta da işler çok kötüdür. Emre ile Can arasında da ipler gerilir. İşte Erkenci Kuş 16. yeni bölüm fragmanı...

Erkenci Kuş 16. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Son bölümde; Can, Sanem’in kendisine yalan söylediğini duyar. Bununla da bitmez! Sanem, Emre’ye işi bitince Can’dan ayrılacağını söylemiştir. Erkenci Kuş 16. yeni bölümden gelen ilk görüntüde; Sanem, Can’a çay götürüyor, yere dağılmış defterleri topluyor. Can odada yok ve Sanem ağlamaklı. Sonra Can gelip ona yardım ediyor. Sanem olanları duyduğunu ve çok üzgün olduğunu söyler. Can odayı topladığı için teşekkür eder ve ‘çıkabilirsin’ der. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında ise; Can, Sanem’e “Yıllar sonra ilk defa sana güvendim, sana böyle aşık oldum” der. Sanem onu gözyaşları ile dinler. Ajansta işler kötüdür. Rakipleri müşterilerini çalabilmek için ajansın battığı söylentisini çıkarmıştır. Emre, Can tarafından ajanstan kovulur. Ajansı kurtarmak için evi satmayı önerir ama Aylin bu fikre yanaşmaz.İşte Erkenci Kuş 16. yeni bölüm fragmanı…

Sanem'in yüzük yalanı ortaya çıkar. Can, Sanem'in yüzünün Aylin'de ne işi olduğunu sorar. Sanem'in verecek cevabı yoktur. Aylin yüzüğün tasarım olduğunu ve Emre ile nişanlandıklarını söyler. “Yüzüğü Osman'dan satın aldık” der. Sanem öylece kalakalır ve arkasına bakmadan gider. Can, Emre'nin nişan konusuna haberi olmadığı için alınganlık eder.

AYLİN YÜZÜK OYUNUNU OYNAR

Aylin Sanem'in peşinden gider. Onu kurtarmak için yalan söylediğini anlatır ve sanki hiç o olaylardan haberi yokmuş gibi davranır. Sanem bu yalanı Emre'ye ajanlık etmek için söylemek zorunda kalmıştır. Ama Aylin'e anlatmaz. Sanem daha çok yalana battığı için mutsuzdur. Can'a asla yalan söylemeyeceği konusunda söz verdiği için perişandır. Aylin, Sanem'e yakınmış gibi davranır.

EMRE İLE AYLİN NİŞANLANIYOR

Aylin ile Emre de nişan yüzüğü yüzünden gerilir. Emre hazır olmadığını söyler. Aylin de meraklısı olmadığını söyler ama çok mutludur. Emre güzel bir nişan yaparız diyerek gönlünü alır.

ZEBERCET ASKERDEN DÖNÜYOR

Mahallede davul zurna sesi duyulur. Zebercet askeri görevimi yaptım da geldim diyerek mahalleye giriş yapar. Daha askere gideli 3 gün olduğu için herkes çok şaşkındır. Meğer Zebercet'in 3 böbreği varmış, bu nedenle de çürüğe çıkarılmış.

NİHAT İLE MEVKIBE'NİN EVLİLİK YILDÖNÜMÜ

Nihat ile Mevkıbe'nin evlilik yıldönümleri gelir. Yıldönümü için her ikisi de sürpriz hazırlığına başlar. Mevkıbe Nihat'ın unuttuğunu bile zanneder. Nihat hiç renk vermez ve bu durumla eğlenir. Ancak Nihat karısı için şiir yazma hazırlıkları yapar. Sonunda Mevkıbe, Nihat'ın onu kandırdığını ve evlilik yıl dönümlerini unutmadığını öğrenerek rahatlar.

CAN AŞKINI AİLEYE AÇIYOR

Can, Mevkıbe ve Nihat'a ilişkilerinden bahsetmek ister. Sanem telaşlanır. Zamanı gelmediğini söyler ama Can'a dinletemez. Can, Sanem'lerin evine gelir. Can, Sanem'in onu öptüğünü söyler. Nihat bu söze büyük tepki gösterir. Can konuyu toparlamaya çalışır ama daha da batırır. Sözü Sanem alır ama o da bu işte çok başarılı değildir. Metin yazarı olduğunu ve bu haberi alınca o coşku ile Can'ı öptüğünü söyler. İlişkilerini tam olarak anlatmayı bir türlü beceremezler. Can ile Sanem gidince Mevkıbe, kızının beceriksizliğinden şikayetçi olur.

AYLİN İLE DERİN KAPIŞACAK BİR KONU DAHA BULDU

Aylin ile Deren ajansın ortasında yine birbirine girer. Yeni araba modeli için reklam filmi çekilecektir. Ana fikir romantizm mi olsun aksiyon mu olsun tartışması vardır. Aylin aksiyon der, Deren romantizm. Ajansta yapılan oylamada 8'e 8 sonuç çıkar. Can romantizm ve aksiyonun da reklamda yer alacağını söyler. Çalışmalar da luna parkta yapılacaktır.

ZEBERCET'İN SANEM PLANLARI

Zebercet, Sanem'i istemeyi kafasına koyar ve annesini de ikna eder. Ayhan Muzo'yu ikna etmeye çalışır, ama onun anlamaya niyeti yoktur. Önce bir imaj çalışması yapar. Ayhan da yanındadır.

LUNA PARK ROMANTİZMİ

Sanem lunaparkta dönme dolaba biner. Can makinisti ayarlar ve Sanem ile dönme dolapta en tepedeyken 5 dakika baş başa kalma fırsatı bulur.

SANEM'İ BEKLEYEN KÖTÜ SÜRPRİZ

Ancak o gecenin sonunda Sanem’i de Can’ı da kötü bir sürpriz bekliyor… Sanem’in başına hiç tahmin etmediği bir şey gelmek üzere…”