Erkenci Kuş 24. yeni bölüm 2. fragman: Sanem aşkını ailesine itiraf ediyor! (Erkenci Kuş 24. yeni bölüm fragmanı izle)

Erkenci Kuş 24. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Yayınlanan 2. fragmanda; Can ile Sanem’in aşkı gazetelere manşet oluyor. Sanem, Can’a ilişkilerini açıklayacağını söyleyerek annesine birbirlerini sevdiklerini anlatıyor. Menkıbe Hanım bu haberi alınca kısa süreli bir şoktan sonra Sanem’i kovalıyor. Leyla ile Emre Cey Cey ile Ayhan’a yakalanıyor. Menkıbe Hanım, Can ile konuşmaya gidiyor. Can, Sanem’i asla bırakmayacağını söylüyor. İşte Erkenci Kuş 24. yeni bölüm fragmanları...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

ERKENCİ KUŞ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





ERKENCİ KUŞ 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ajansta işler kötü. Fabri, Can’ın yazdığı çeki reddettiğini iletiyor. Can çıldırıyor. Emre de yanında. Aylin, Fabri’nin temsilcisi oluyor. Fabri hisselerini satmıyor ve Aylin onun adına bundan sonra ajansta çalışacak.

SANEM EMRE’NİN ENSESİNDE

Can, Aylin’den hesap soruyor. Emre ile Aylin de birbirlerine giriyor. Aslında tüm bunlar Emre’nin planı. Sanem de durumun farkında. Hatta Emre ile de yüz yüze konuşuyor. Ama Emre, Aylin’n gitmesi için onun da gitmesini söylüyor. Emre’ nin gerçek yüzünü göstermeye kararlı olan Sanem, Cey Cey ile beraber Emre’yi takibe alıyorlar. Emre, Aylin ile buluşacak. Cey Cey, Emre telefondayken onu duyuyor ve hemen Sanem’le peşine düşüyorlar. Cey Cey’in panikleri, Sanem’in sersemlikleri bu anları tam bir komedi şölenine çeviriyor.

Sanem diğer yandan da Can’a Emre ile ilgili mesajlar vermeye çalışıyor. ‘Ben size her konuda yardım edebilirim. Çünkü ben de maske yok” gibi laflar söylüyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

CAN İLE CEYDA SPOR SALONUNDA

Sanem ile Can arasında ateş iyice bacayı sarıyor. Her başa başa kalışları ayrı bir aşk oyununa dönüyor. Ayrıca bir dergi röportajı için Can, Ceyda ile beraber spor salonuna gidiyor. Tabi ki Sanem ve Ayhan da oada. Hem de çalışan olarak. Uzaktan uzaktan onları seyrediyorlar. Sanem’e göre Ceyda tam bir pirhana.

AYLİN’DEN EMRE’YE: ONA NASIL BAKTIĞINI GÖRDÜM

Lansman için tüm hazırlıklar tamamlanıyor. Sanem yine harika görünüyor. Gece de Aylin de var. Ancak Aylin her an arıza çıkarabilecek gibi duruyor. Emre’nin Leyla’ya olan bakışlarından çok rahatsız. Bunu da içinde tutmuyor ve ‘Ben bu oyundan sıkılmaya başladım.Ona nasıl baktığını görmüyor muyum?’ sanıyorsun diyor. Ayrıca lansman gecesinde Sanem yine rahat durmuyor ve kendini tuvvalet camına sıkıştırıyor. Can da onu cama sıkışmış halde bulunca çok şaşırıyor.