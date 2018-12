Erkenci Kuş 25. yeni bölüm fragman | önizleme yayınlandı! Aşk haberleri ortalığı birbirine katıyor! (Erkenci Kuş 24. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş 25. yeni bölüm fragman | önizleme yayınlandı. Erkenci Kuş 24. son bölümü ekranlara geldi. Erkenci Kuş dizisi son bölümde; Sanem ile Leyla’nın mahalleli tarafından görülmesi büyük kriz yaratır. Aşk itirafı bu yüzden gecikir, ama Aylin’in planı ile her şey alt üst olur. Ajans dedikodularla çalkalanır. Sanem, Can’ı şaşırtarak aşkına sahip çıkar. Ayrıca ajanstan ayrılmaya da karar verir. Ama Can buna izin vermez. Son bölümde yaşananlar ve 24. Bölüm izleme linki haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte, Erkenci Kuş 25. yeni bölüm fragmanı | önizlemesi...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Erkenci Kuş 25. bölüm ön izleme yayınlandı. Erkenci Kuş 24. son bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlandı. Son bölümde Sanem ile Can ve Leyla ile Emre aşkın doruklarına çıkar. Ta ki dedikodu kazanı kaynayana kadar. Menkıbe Hanım kızlarına güvenir ve mahalleli ile kavga eder. Ama Can ve Sanem'in aşkı gazetelere manşet olur. Bu durum tabi ki Aylin'in planıdır. Sanem ilişkisine sahip çıkıp, annesine durumu anlatmaya çalışır. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 25. yeni bölümde cevap bekleyen sorular neler?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 25. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Ajansta Sanem Can aşkı konuşulmaya başlar. Sanem iş yerindeki yükselişinin ilişkilerine bağlanmasından rahatsızdır. Can ile konuşup önce iş bileğinin hakkı ile aldığını herkese göstermek ister. Sonra önce ailesine sonra herkese aşklarını gösterecektir

Leyla ile Emre arasında yakınlaşma devam eder. El ele göz göze haldeler. Ama Leyla da yakalanma korkusu içindedir.

Sanem ile Can'ın da durumu farklı değildir. Ayhan Sanem'i arayıp mahallede Can ile Sanem'in görüldüğünü ve annesi ile babasının da haberinin olduğunu söylüyor. Mahallenin çalkalandığını öğrenen Sanem panik oluyor. Can durumu çok rahat karşılıyor. Sanem onların mahallesinin sevgililiği kabul etmeyeceğini anlatıyor.

SANEM İLE LEYLA ZOR DURUMDA

Sanem ve Leyla Menkıbe Hanım'ın kızlarını koruyan tavrına karşı hiçbir şey diyemiyor. Kızlarının ona asla yalan söylemeyeceğini anlatıyor. Babaları da Sanem ile Leyla'ya güvendiğini söylüyor ama patronlarının mahalleye gelmemesini rica ediyor. Sanem ile Leyla mahallelinin dedikoduları yüzünden anne babalarına söylemeyeceklerinin farkındalar. Dikkatli olmak için birbirlerini uyarıyorlar.

AYLİN YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Aylin, Can'a zarar vermek için Sanem ile olan ilişkilerini kullanıyor. Gazeteden bir tanıdığını arayarak Can Divit'in aşk hayatı ile ilgili bir haber geçeceğini söylüyor. Haberin ertesi güne yayınlanacağını da öğreniyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

CAN SANEM AŞKI GAZETELERDE

Sanem ile Can'ın aşkı gazetelere manşet olur. Can haberi Emre'den duyar. Haberin çıkışıyla ajanstaki dedikodular had safaya çıkar. Cey Cey'in tüm engellemelerine rağmen herkes bağıra bağıra haberi okur. ey Cey herkes haberi alınca büyük rahatlama yaşar. Artık sır saklama zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

SANEM AŞKINA SAHİP ÇIKIYOR

Sanem'in ilk hamlesi ailesinden haberi saklamak olur. Ama çoktan Menkıbe Hanım haberi görmüştür. Hatta babasının da haberi vardır. Sanem'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Aşkına sahip çıkmaya karar verir. Bu tavrı Can'ı bile şaşırtır.

Ayrıca Sanem aşklarının ortaya çıkmasıyla ajanstan ayrılmak ister. Can, Sanem'in bu kararına şiddetle karşı çıkar.