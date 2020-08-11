Eser Yenenler annesine sordu: Ben neden şişmanım?

Eser Yenenler annesine sordu: Ben neden şişmanım?

Geçtiğimiz haftalarda kilo vermeye karar verdiğini açıklayan Eser Yenenler hedefine emin adımlarla ilerliyor. Bu macerasında beş haftayı geride bırakan Yenenler, hesabından yaptığı son paylaşımda annesini konuk etti.

YouTube kanalında kilo verme süreciyle ilgili videolar yayınlayan Eser Yenenler , 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına başladığını söylemişti. Yenenler ayrıca bir haftada 3 kilo vererek 137’den 134 kiloya düşmüştü.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Eser Yenenler, kilo verme macerasında beş haftayı geride bıraktığını açıklarken yeni yaptığı paylaşımına “Bu sefer de anneme sordum; ‘Anne ben neden şişmanım?” notunu düştü.