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Eser Yenenler: Cennetten çiçek mi topluyorum?
Eser Yenenler: Cennetten çiçek mi topluyorum?
Oyuncu Eser Yenenler, eşinin kendisini öperken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
Magazin 15 Ağustos 2020 - 08:49

İstanbul’daki yoğun tempodan kurtulmak adına orman içerisinde bulunan bir eve taşınan ve sonrasında Youtube hesabı üzerinden kendisine bir hedef belirleyerek zayıflama videoları çekmeye başlayan Eser Yenenler, Instagram hesabından eşiyle birlikte görüldüğü bir fotoğraf karesi paylaştı.

Geçen yıl dünya evine girdiği Miss Turkey 2015 dördüncüsü eşi Berfu Yıldız’ın kendisini yanağından öperken görüldüğü bir kareyi Instagram hesabına yükleyen Yenenler bu fotoğrafa; “Cennetten çiçek mi topluyorum?” notunu düştü.