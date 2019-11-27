Eşinin ayaklarını öpen Selin Ciğerci’ye tepki yağdı

Selin Ciğerci, fıtık ameliyatı olan eşi Gökhan Çıra’nın ayaklarını öptü. Bu anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları bu görüntülere tepki gösterdi.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin, 1 ay önce evlendiği futbolcu eşi Gökhan Çıra fıtık ameliyatı oldu. Instagram hesabından eşinin operasyon geçirdiğini duyuran Ciğerci, hasta yatağında yatan eşinin ayak parmaklarını “Bunların hepsi Türk lokumu, hepsi tatlı bunların” diyerek tek tek öptü. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından ünlü fenomen ve eşi bir anda gündeme oturdu.

“MİDEM BULANDI”

Ciğerci’nin bu hareketine ise sosyal medyada olumlu ve olumsuz yorumlar yağdı. Kimi takipçi “Aşk böyle bir şey işte” yorumlarını yaparken, çoğu takipçi “Midem bulandı. Sevgiyi göstermenin farklı yolları var” diyerek Ciğerci’ye tepki gösterdi.