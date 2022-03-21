Eski eşler bir araya geldi: Demi Moore, Bruce Willis’in doğum gününü kutladı

Demi Moore, 67. yaş gününü kutlamak için eski eşi Bruce Willis ile bir araya geldi. Moore, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla Willis'in doğum gününü kutlarken Willis'in yeni eşinin de fotoğrafa yorum yapması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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59 yaşındaki Demi Moore, eski kocası Bruce Willis’in 67. doğum gününü kutlarken yanında gülümsediği yeni bir fotoğraf paylaştı.

İkili 1987 yılında tanışıp evlenmişti. 2005’e kadar evli kalan çift, üç çocuğu sahip. Ayrıca ayrılıklarından sonra yeni ilişkiler yaşasalar da görüşmeye devam ettiler.

Moore, şimdi de Emma Heming Willis ile evli olan eski eşiyle bir araya gelerek doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Moore’un doğum günü kutlamasına Willis’in yeni işi de kayıtsız kalmadı ve fotoğrafa kalp emojileri koyarak yorum yaptı.

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