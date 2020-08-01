Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekilmiştir? Eski Köye Yeni Adet konusu ve oyuncuları…

Köye gelen sağlık ekibiyle birlikte, kadınlara doğum kontrolü amacıyla spiral takılır. Bundan sonra ise birbirinden komik maceralar yaşanır. Son dönemin en beğenilen filmlerinden olan Eski Köye Yeni Adet, komedi severleri ekran başına topluyor. İşte Eski Köye Yeni Adet filmi ile ilgili tüm bilgiler…

Bu akşam FOX TV ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Eski Köye Yeni Adet filmi, ilk kez 2018 yılında yayınlanmıştı. İşte Eski Köye Yeni Adet filminin konusu ve oyuncuları…

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Çekimleri İstanbul'da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos‘ta gerçekleştirdi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU

1990'ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

Bülent Emrah Parlak

Burcu Gönder Parlak

Nail Kırmızıgül

Füsun Demirel

Haki Biçici

Gülhan TekiN

Meltem Yılmazkaya

Osman Akça