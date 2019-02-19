Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşleri gizlice yürütme planı işleyecek mi? (EDHO 125. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı geldi mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölüm yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölümde; Ünal’ın katkısıyla Façalılar ve Çakırbeyliler ticari bir ortaklık yapmak zorunda kalıyor. Ancak Haşmet’in çevirdiği dolapların farkında olan Hızır hemen harekete geçiyor. İlyas, kesin bir dille Façalılar’ı temizlemeden o masaya oturmayacağını söylüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. Son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecan dolu125. bölümü ile bu akşam ekrana geldi ve ardından yeni bölümde yaşanacakların ipuçları öğrenmek isteyenler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır ve Haşmet aynı masada yer alsa da aralarındaki husumet henüz bitmiş değil. Façalılar'ın eski işlerini bırakmak yerine bu işleri gizlice yürütme planı da bu savaşa yön verecek. Çakırbeyli kadınları krizin sona ermesini istese de Hızır iz peşine düşüyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 126. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 125. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Ünal akan kanın durması için Hızır ve Haşmet'i ortak noktada buluşturuyor. Böylece Haşmet artık masada yer alıyor. Hızır'ın gücünün farkında olan Haşmet masadaki yerini korumak için dikkatli olmak zorunda. Hızır ise Haşmet'i masadan çıkarmak için fırsat kolluyor. Ancak Çakırbeyliler ve Façalılar ticari bir ortaklık kurmak durumunda kalırlar. Çünkü Hızır'ın kardeşi İlyas'ı cezaevinden çıkarmak için Ünal ile yaptığı anlaşma sadık kalması gerekiyor.

ÇAKIRBEYLİ VE FAÇALI SAVAŞI SÜRÜYOR

Masanın etrafında bulunanlar dokunulmazlık kuralı nedeniyle birbirlerine zarar veremiyor. Ama bu durum Hızır ve Haşmet için geçerli değil. Yani savaş devam ediyor. Ancak Façalılar'ın uyması gereken bir kural var. O kural da Ünal'ın koyduğu kesin kurallar. Façalılar sokaklardan çekilmenin güç kaybı olduğunu düşünseler de eski işlerini bırakmak zorundalar. Façalılar ne yardan ne de serden vazgeçmek niyetinde değiller. Bu nedenle Haşmet eski işlerini ahbapları üzerinden yürütmek istiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

HIZIR İZ PEŞİNDE

Façalılar'ın planını öğrenen Çakırbeyliler ise vakit kaybetmeden harekete geçiyor. Façalılar'ın planının iç yüzünü araştırmaya başlıyorlar. Hızır Façalılar'ın işlerini devrettiği kişilerin kim olduğunu bulmaya çalışıyor.

HAYRİYE ANA KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİYOR

Hayriye Ana İlyas'ı ziyarete giden Ömür'ü soruşturmaya başlar. Ömür de Çakırbeyli kadınlarını ziyaret ediyor. Hayriye Ana'nın tek derdi oğlu İlyas'ın başına bir iş gelmesini engellemek. Ayrıca bu savaşı kazasız belasız atlatmak istiyor. Ömür'ü karşısında gören Hayriye Ana yaşanan bu büyük krizi fırsata dönüştürüyor.