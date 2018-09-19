Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı geldi! İşte dizinin yeni sezon yayın tarihi… (EDHO 108. BÖLÜM)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı geldi. Çocuk yaşta yeraltı dünyasına giren Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesini konu eden EDHO yeni bölüm fragmanı ile beraber dizinin yeni yayın tarihi de belli oldu. Eşkıya'nın yeni sezonunda intikam duygusu ağır basacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona Deniz Çakır'sız devam ediyor. Dizinin sadık bir izleyici kitlesi var. Yaz tatili boyunca yeni sezonu bekleyen EDHO sevenlerin beklediği gün geldi ve dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Ayrıca dizinin yeni sezon fragmanı da geldi. EDHO yeni sezon fragmanında Hızır Çakırbeyli masada silahını çekiyor. Yeni sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar için meraklı bekleyiş sona erdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON (108. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile bu sezon da devam edecek. EDHO yeni sezonunda Hızır Çakırbeyli'yi zor günler beklemektedir. İşte yeni sezon yeni bölüm fragmanı;



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin fenomen dizisi EDHO yeraltı dünyasını konu etmektedir. Dizinin sevenleri uzun süredir yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyordu. EDHO'nun yeni sezonda 25 Eylül Salı akşamı yayınlanacağı açıklandı.

SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Yaşar’a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam… Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır’ı sonra Ünal’ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır’a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem’e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.