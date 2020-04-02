Esra Balamir, “Sanırım sonucum pozitif”

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren corona virüsü salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Sunucu Esra Balamir de sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak bir arkadaşının corona virüsü testinin pozitif çıktığını, kendisine de test yapıldığını söyledi.

Çin’den dünyaya yayılan ve 45 binden fazla insanın canına mal olan corona virüsü salgını Türkiye’ye de bulaştı. Sunucu Esra Balamir’e de corona virüs testi yapıldı. Evine gönderilen Balamir, test sonuçlarını bekliyor.

“SANIRIM TEST SONUCUM POZİTİF”

Türkiye’de kısa sürede hızla yayılan coronaya Esra Balamir’in arkadaşı da yakalandı. Kendisine de test yapılan sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum”dedi.

