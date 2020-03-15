Esra Elönü kimdir? Esra Elönü aslen nerelidir?

Gazeteci Esra Elönü’nün babası imam Şaban Elönü’nün umre dönüşünde İstanbul’daki evinde vefat ettiği haberi geldi. Bu haber sonrasında Gazeteci Esra Elönü’nün kim olduğu ve hayatı hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Gazeteci Yazar Esra Elönü’nün biyografisi.

ESRA ELÖNÜ KİMDİR?

Esra Elönü 1982 yılında İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Gaziaosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olup Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanan Esra Elönü, lise öğreniminin ardından üniversite eğitimine devam etmedi. Gazeteci Yazar Esra Elönü birçok televizyon programında da sunuculuk yaptı. 2005 yılında Beyaz Dua Evi Çocukları, 2007 yılında Çekirdek Lokantası, 2009 yılında ise Hayy Aksi isimli kitaplarını çıkardı.